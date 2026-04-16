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Julia Mengolini presenta "Las caras del monstruo" en Paraná

La periodista y escritora Julia Mengolini se presentará en Paraná con su libro "Las caras del monstruo". El encuentro será el viernes 17 de abril a las 19 en La Hendija

16 de abril 2026 · 13:48hs
Julia Mengolini presenta Las caras del monstruo en Paraná

La periodista y escritora Julia Mengolini se presentará en Paraná con su libro Las caras del monstruo. El encuentro será el viernes 17 de abril a las 19 en La Hendija (Gualeguaychú 171), con entrada libre y gratuita.

Paraná recibe a Julia Mengolini

La actividad propone un espacio de intercambio, que aborda distintas dimensiones del presente desde una mirada crítica. La autora compartirá reflexiones sobre el proceso de escritura y los ejes que atraviesan el libro.

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La TV pública suma a su grilla ciclos de tarot en vivo, limpiezas energéticas, experiencias paranormales y canalizaciones y contacto con entidades no físicas.

TV Pública cada vez más esotérica

La propuesta cuenta con la participación de Fundación Avancemos, La Maraña Libros, La Hendija Ediciones y Futurock Ediciones, que acompañan la organización del evento.

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Julia Mengolini Paraná Las caras del monstruo Literatura
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