La periodista y escritora Julia Mengolini se presentará en Paraná con su libro Las caras del monstruo. El encuentro será el viernes 17 de abril a las 19 en La Hendija (Gualeguaychú 171), con entrada libre y gratuita.
Julia Mengolini presenta "Las caras del monstruo" en Paraná
La periodista y escritora Julia Mengolini se presentará en Paraná con su libro "Las caras del monstruo". El encuentro será el viernes 17 de abril a las 19 en La Hendija
16 de abril 2026 · 13:48hs
Paraná recibe a Julia Mengolini
La actividad propone un espacio de intercambio, que aborda distintas dimensiones del presente desde una mirada crítica. La autora compartirá reflexiones sobre el proceso de escritura y los ejes que atraviesan el libro.
La propuesta cuenta con la participación de Fundación Avancemos, La Maraña Libros, La Hendija Ediciones y Futurock Ediciones, que acompañan la organización del evento.