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Causa Cuadernos: el empresario paranaense Gabriel Losi se abstuvo de declarar

En el marco de la causa Cuadernos, el empresario Gabriel Losi se abstuvo de declarar. Días atrás lo hizo el uruguayense Mario Maxit.

17 de abril 2026 · 12:01hs
Causa Cuadernos: el empresario paranaense Gabriel Losi se abstuvo de declarar

En el marco del juicio oral por la denominada Causa Cuadernos, que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal N°7 de Buenos Aires, la estrategia de los empresarios entrerrianos involucrados ha mostrado posturas disímiles durante las últimas audiencias de indagatoria. Mientras que algunos optaron por el silencio, el empresario Daniel Pitón rompió la tendencia y brindó su testimonio ante los jueces.

Siguiendo la línea de la defensa técnica predominante en el expediente, el pasado 14 de abril, el empresario paranaense Gabriel Losi (vicepresidente de Losi S.A.) se abstuvo de declarar durante su turno de indagatoria. Esta postura de Losi se sumó a la ya adoptada el 9 de abril por Mario José Maxit, director comercial de Isolux Ingeniería S.A., quien también se acogió a su derecho de no prestar declaración ante el tribunal. A ambos empresarios la Fiscalía les endilga el delito de partícipe necesario de cohecho activo.

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Sin embargo, el escenario cambió el 16 de abril con la comparecencia de Daniel Pitón, integrante de la firma José Eleuterio Pitón S.A. A diferencia de sus colegas, Pitón decidió hablar y aseguró que sus declaraciones previas durante la etapa de instrucción fueron falsas, afirmando: “Nos vimos en la obligación de mentir para no ir presos”.

Pitón, acusado de ser coautor de cohecho activo, explicó que su abogado le advirtió en su momento que decir la verdad no sería suficiente para evitar la detención. Además, negó rotundamente haber entregado dinero al financista Ernesto Clarens o a cualquier otra persona, aclarando que solo lo contactó para intentar agilizar pagos de certificados de obra atrasados.

Empresarios Piton Losi Maxit
De izquierda a derecha: Daniel Pit&oacute;n, Luis Losi y Gabriel Maxit.

De izquierda a derecha: Daniel Pitón, Luis Losi y Gabriel Maxit.

Losi subió al estrado en el minuto 28 de la audiencia.

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Qué es la causa Cuadernos

Según la acusación, entre 2003 y 2015 se creó un sistema de recaudación ilegal donde empresarios de la construcción, la energía y el transporte daban importantes sumas de dinero para ser beneficiados con obras públicas.

De acuerdo a la hipótesis fiscal, ese sistema tenía, por lo menos, dos canales complementarios, y su presunta jefa era Cristina Kirchner.

El caso se hizo conocido el 1 de agosto de 2018, cuando el juez federal Claudio Bonadio (fallecido en 2020), ordenó detenciones y allanamientos tras la publicación, en el diario La Nación, de los cuadernos de Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, quien fue un importante funcionario del Ministerio de Planificación Federal durante el kirchnerismo.

En los ocho cuadernos escritos por Centeno aparecían mencionados traslados de bolsos con dinero desde constructoras y proveedoras del Estado hacia las oficinas oficiales. Cristina Kirchner ya calificó en otras oportunidades al proceso como un “show judicial”, argumentando que se utiliza con fines políticos y que distrae la atención de otros temas de agenda nacional.

Causa Cuadernos Empresario
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