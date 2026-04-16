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Argentina le ganó 3 a 1 a Ecuador y se clasificó a la final del Sudamericano Sub 17

En el Defensores del Chaco, Facundo Salinas, Juan Cruz Policella y Emiliano Barrionuevo le dieron el pase. Argentina jugará ante Colombia.

16 de abril 2026 · 23:48hs
Argentina se metió en otra definición.

AFA

Argentina se metió en otra definición.

La Selección Argentina venció este jueves 3 a 1 a Ecuador y se clasificó a la final del Sudamericano Sub 17, instancia en la que jugará este domingo (desde las 20 hora local) ante Colombia, que goleó 3 a 0 a Brasil por el otro cruce. El encuentro se llevó a cabo en el estadio Defensores del Chaco, Paraguay, con arbitraje del chileno Mathias Riquelme y televisación en vivo de DSports.

Lo que dejó el partido de Argentina

Facundo Salinas, a los nueve minutos del primer tiempo, puso en ventaja al equipo de Placente luego de un centro preciso de Simón Escobar y mejor cabezazo del delantero de Vélez Sarsfield.

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En el complemento, tras un penal cometido por Santino Mambrín, Holger Quintero se hizo cargo de la pena máxima y niveló a los 17′ del complemento.

Sin embargo, a diez minutos del final, Juan Cruz Policella se vio beneficiado de un rebote y cruzó el remate para el triunfo parcial. Mientras que a los 43′, Emiliano Barrionuevo, en la primera pelota que tocó tras ingresar, decretó el juego tras asistencia de Policella.

El conjunto que dirige Diego Placente ya había logrado la clasificación al Mundial de Qatar, que se jugará en noviembre de este año, luego de un empate 1-1 ante Bolivia. Ese resultado, le permitió a la Argentina terminar segundo en el Grupo B, con 7 puntos, por detrás de Brasil (12). La Albiceleste cerró la primera fase con dos victorias (4-1 ante Perú y 3-2 frente a Venezuela), una derrota (0-3 con Brasil) y una igualdad. Además, el equipo marcó 8 goles y recibió 7.

Por su parte, Ecuador llegó al duelo frente a los argentinos de manera invicta, ya que terminó como líder del Grupo A, con 10 puntos, por delante de Colombia (7), el otro semifinalista que se clasificó a la final tras golear a Brasil por 3 a 0. La selección tricolor, que jugará ante la Verdeamarela por el tercer puesto, obtuvo tres triunfos (2-1 ante Paraguay, 2-1 frente a Uruguay y 3-1 vs Chile) y un empate (0-0 frente a Colombia

Argentina sudamericano Ecuador
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