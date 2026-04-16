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Comienza Cata de Musas con funciones gratuitas en Paraná

El Cineclub Noble inicia un nuevo ciclo de proyeccione. La propuesta, titulada Cata de Musas, comenzará este martes 21 a las 20 en la Sala Noble

16 de abril 2026 · 13:37hs
Comienza Cata de Musas con funciones gratuitas en Paraná

El Cineclub Noble inicia un nuevo ciclo de proyecciones en Paraná. La propuesta, titulada Cata de Musas, comenzará este martes 21 a las 20 en la Sala Noble (Matorras 861), con acceso libre y gratuito. La actividad es organizada por el Instituto Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) y cuenta con la invitación de la Secretaría de Cultura de la provincia.

Cineclub Noble suma un ciclo

La apertura será con La parte de los ángeles (Reino Unido, 2012), dirigida por Ken Loach. La programación continuará el martes 28 con Whisky Galore! (Reino Unido, 1949), de Alexander Mackendrick, y el martes 5 de mayo con Otra ronda (Dinamarca, 2020), de Thomas Vinterberg. Todas las funciones se realizarán a las 20.

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La TV pública suma a su grilla ciclos de tarot en vivo, limpiezas energéticas, experiencias paranormales y canalizaciones y contacto con entidades no físicas.

TV Pública cada vez más esotérica

El ciclo propone un eje común vinculado a la experiencia sensorial de la degustación. La selección de películas aborda, desde distintas miradas, el vínculo entre los personajes y las bebidas, poniendo en juego los sentidos como parte del relato. La iniciativa incluye además la participación de Oveja Negra, que acompañará con degustaciones durante las jornadas.

Desde el Cineclub Noble señalan que la propuesta apunta a consolidar espacios de encuentro y a promover el acceso a bienes culturales y patrimoniales en la provincia.

En la función de apertura, La parte de los ángeles presenta la historia de Robbie, un joven padre de Glasgow que, mientras cumple tareas comunitarias para evitar la cárcel, descubre una habilidad particular para la cata de whisky. Ese hallazgo abre una posibilidad de cambio en su vida.

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Cata de Musas Paraná cineclub Sala Noble
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