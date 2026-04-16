Incendio en barrio Anacleto Medina Sur: una familia necesita ayuda tras perder parte de su vivienda

Tras el incendio que afectó una vivienda en Paraná, vecinos y allegados lanzaron un pedido para dar una a la familia afectada.

El incendio fue este jueves por la tarde.

Un incendio registrado en una vivienda de barrio Anacleto Medina Sur, en la ciudad de Paraná, generó preocupación entre los vecinos y dejó a una familia en una situación crítica, por lo que se inició un pedido solidario para colaborar con los damnificados.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre calle Guenoas, hasta donde acudió una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná. Al arribar, los efectivos constataron la presencia de un foco ígneo en el inmueble, por lo que de inmediato comenzaron las tareas para combatir las llamas.

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Gracias al rápido accionar, el incendio pudo ser sofocado, evitando que se propagara a viviendas linderas. Posteriormente, los bomberos realizaron trabajos de enfriamiento y verificación en el lugar para garantizar la seguridad de la zona y llevar tranquilidad a los vecinos.

Operativo por el incendio

En el operativo también intervino personal de Bomberos Zapadores, trabajando de manera coordinada.

Como consecuencia del siniestro, la propietaria de la vivienda debió ser trasladada y permanece internada en el Hospital San Martín, mientras se evalúa su estado de salud.

Ante este difícil panorama, familiares y allegados iniciaron una campaña solidaria para ayudar a la familia, que sufrió importantes pérdidas materiales. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al teléfono 3433 02-2798.