Con más del 90% de entradas vendidas, la presentación de Victor Ruiz el próximo 18 de abril en XL ya anticipa un inminente sold out. La fecha marca el inicio de la temporada 2026 de AL+ Productora.

Se viene el XL Sold Out: Víctor Ruiz agotando Paraná y marcando el inicio de un "Año de Leyendas"-

La cuenta regresiva ya empezó y los números hablan por sí solos: más del 90% de las entradas vendidas para la presentación de Victor Ruiz en Paraná confirman una tendencia que se viene consolidando en la ciudad. El próximo 18 de abril, el artista brasileño, uno de los nombres más convocantes del techno a nivel global, regresará a la región luego de casi una década, en una fecha que promete marcar un nuevo punto alto para la escena local.

El evento tendrá lugar en XL, un espacio que en los últimos años se posicionó como uno de los escenarios más importantes para la música electrónica de la región. Allí, AL+ viene desarrollando una serie de fechas que combinan curaduría artística, producción integral y una construcción sostenida de público, con antecedentes recientes de gran convocatoria durante la temporada pasada.

Se viene el XL Sold Out: Víctor Ruiz agotando Paraná y marcando el inicio de un "Año de Leyendas".

Pero lo que ocurre con esta fecha no es un hecho aislado. Según explican desde la organización, forma parte de una estrategia más amplia: “Estamos trabajando en consolidar a Paraná como un destino dentro del circuito de turismo musical. No se trata solo de un evento, sino de una experiencia completa que incluye la ciudad, la gastronomía, la hoteleria alojamiento y la cultura”, señalaron desde AL+.

Víctor Ruiz agotando Paraná y marcando el inicio de un "Año de Leyendas"

Victor ruiz foto adentro Víctor Ruiz agotando Paraná y marcando el inicio de un "Año de Leyendas".

En esa línea, la productora viene articulando acuerdos con hoteles de la ciudad para ofrecer propuestas que integran estadía y acceso a los eventos, apuntando especialmente a un público que llega desde otras localidades. Para esta fecha, ya se registra la llegada de asistentes desde Rosario, Córdoba, Concordia, Corrientes e incluso desde Uruguay, lo que refuerza el impacto regional de la convocatoria.

La noche contará además con la participación de artistas que acompañan la experiencia desde lo local y regional, como el DJ Cabrondo, que llegará desde Corrientes junto a su comunidad, y D3FAI, en la previa de una jornada que se anticipa intensa de principio a fin. En la apertura de la noche estará al mando Manu Escobar, representando la escena local.

Al+ no se detiene

El inicio de temporada no se detiene ahí. El próximo 16 de mayo, el ciclo continuará con la presentación de Dubfire, una de las figuras más influyentes de la historia del género de los últimos 20 años. Integrante del icónico dúo Deep Dish, ganador del premio Grammy y responsable de clásicos como “Say Hello” y “Flashdance”, Dubfire representa una de las trayectorias más sólidas y respetadas dentro de la música electrónica global.

Desde la producción definen el 2026 como “un año de leyendas”, con una programación que buscará sostener este nivel artístico a lo largo del calendario, incorporando nuevos nombres de peso internacional y consolidando un circuito que ya empieza a mirar a Paraná como una plaza en crecimiento.

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Con la demanda superando las expectativas iniciales, desde la organización recomiendan asegurar el acceso con anticipación. Las últimas entradas para la fecha de Victor Ruiz ya se encuentran disponibles a través de la plataforma oficial, mientras que para Dubfire se espera un comportamiento similar a medida que se acerque la fecha.

Confirmar la presencia con tiempo no solo garantiza el ingreso, sino también acceder a los primeros lotes de precio, evitando incrementos en las etapas finales de venta.