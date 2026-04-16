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San Lorenzo venció a Deportivo Cuenca y lidera el Grupo D

San Lorenzo se impuso 2 0 como local al elenco ecuatoriano con goles de Romaña y Tripichio por la Sudamericana.

16 de abril 2026 · 23:36hs
San Lorenzo festejó de local.

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San Lorenzo logró su primera victoria en la Copa Sudamericana 2026 al imponerse 2-0 sobre Deportivo Cuenca en el estadio Pedro Bidegain, gracias a los goles de Jhohan Romaña y Nicolás Tripichio. La actuación sólida del equipo argentino le permitió sumar tres puntos vitales en el marco del grupo D y cambiar su panorama en la fase de grupos.

El partido se disputó en el Nuevo Gasómetro, donde San Lorenzo recibió a un conjunto ecuatoriano que venía de sorprender en la jornada anterior. La noche se destrabó en el segundo tiempo, cuando el defensor colombiano Jhohan Romaña abrió el marcador con un cabezazo tras un tiro de esquina ejecutado por Matías Reali. Este tanto, a los 16 minutos de la segunda mitad, desató la euforia en las tribunas y modificó el desarrollo del encuentro.

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La ventaja se amplió a los 27 minutos, luego de una jugada colectiva que culminó con una asistencia de Reali para que Nicolás Tripichio definiera desde el sector derecho del área y sellara el resultado. Ambos goles recibieron elogios por su factura y por la contundencia mostrada por el equipo dirigido por Gustavo Álvarez. La presión y el dominio territorial de San Lorenzo durante la segunda mitad marcaron la diferencia ante un rival que no logró inquietar al arquero local.

El árbitro venezolano Yender Herrera estuvo a cargo del partido, acompañado por el colombiano Leonard Mosquera en el VAR.

Lo que sigue para San Lorenzo y su rival

En la próxima jornada, San Lorenzo recibirá a Santos y Deportivo Cuenca visitará a Recoleta FC.

San Lorenzo Copa Sudamericana Sudamericana
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