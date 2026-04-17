Alerta en escuelas de Entre Ríos por un reto viral que implica amenazas de tiroteo

La ola de amenazas de tiroteos en escuelas que afecta a todo el país en los últimos días golpea al sistema educativo de Entre Ríos. Las escuelas implementaron el protocolo y se mantienen reuniones entre sus directivos, docentes, padres y alumnos. En Paraná al menos 13 escuelas realizaron denuncias por amenazas. En Gualeguaychú dos escuelas suspendieron las clases: la EET N°2 "Pbro. José Manuel Colombo" y el Colegio La Salle, la orden fue dispuesta por la Fiscalía. Las autoridades confirmaron que se trata de un reto viral de las redes sociales que muchos adolescentes concretaron en diferentes provincias del país. Hubo medidas en los establecimientos educativos y hay presencia policial este viernes en las escuelas que hicieron las denuncias en la capital provincial.

Sarmiento, Plaza Mayor, Jauretche, Ex Comercio Nº2, Colegio del Huerto, Santa Teresita y Don Bosco, son algunas de las instituciones donde se encontraron esos mensajes en Paraná, que también se replicaron en Concordia, Nogoyá, La Paz, Villaguay, entre otras localidades entrerrianas.

Semana de extrema sensibilidad

La comunidad educativa de Entre Ríos atraviesa una semana de extrema sensibilidad y preocupación tras una sucesión de incidentes que han puesto en jaque la percepción de seguridad dentro de los establecimientos escolares. En apenas unos días se contabilizaron cuatro intervenciones en diferentes ciudades, destacándose los hechos ocurridos esta semana en Paraná y Federación, que se suman a una serie de antecedentes recientes en la localidad de La Paz. Estos episodios, que van desde amenazas de tiroteos masivos hasta reportes de alumnos presuntamente armados, han activado protocolos de seguridad y derivado en investigaciones judiciales de carácter urgente.

Este viernes, la preocupante situación tuvo un nuevo capítulo ya que en diferentes instituciones educativas de la provincia surgieron amenazas de tiroteo y debieron extremar las medidas de seguridad.

Uno de los eventos más alarmantes de las últimas horas tuvo lugar en Paraná, específicamente en la Escuela Arturo Jauretche, situada en la neurálgica intersección de las calles San Martín y Carbó. La jornada escolar se vio interrumpida el martes por un despliegue preventivo de las fuerzas de seguridad tras una denuncia que generó un clima de zozobra entre el alumnado y el personal docente. De acuerdo con las fuentes policiales, la alerta se originó a partir del testimonio de una estudiante. Según su relato, otra compañera le habría confiado una situación sumamente grave: un alumno del instituto habría ingresado al establecimiento portando un arma de fuego. La información preliminar detallaba una secuencia de hechos que aumentaron la preocupación de las autoridades: el joven supuestamente se habría dirigido al baño de varones para tomarse fotografías con el arma y, posteriormente, se la habría entregado a un tercer alumno con el fin de ocultarla y encubrir la portación.

A pesar de la gravedad del testimonio, la denunciante no pudo precisar en ese momento la identidad del supuesto portador del arma. No obstante, la respuesta institucional fue inmediata. Un agente de la Policía de Entre Ríos que se encontraba cumpliendo funciones en la esquina del colegio brindó la colaboración inicial

Por su parte, la rectora del establecimiento, al tomar conocimiento de la situación, activó de manera rigurosa el protocolo interno de seguridad escolar. Como parte de este protocolo, se iniciaron entrevistas directas con los alumnos que podrían haber estado involucrados, quienes asistieron a estos encuentros acompañados por sus padres.

Las autoridades escolares y policiales han sido enfáticas al aclarar que, tras las primeras inspecciones e indagaciones, no se ha confirmado la existencia física del arma dentro del colegio. Como paso siguiente, la institución elevará un informe detallado tanto al Consejo General de Educación (CGE) como a la División Minoridad para que realicen la evaluación correspondiente del caso.

El caso de Federación

Casi simultáneamente a los hechos de la capital, la ciudad de Federación se vio sacudida por una situación de características similares que ha vuelto a encender las alarmas en el norte provincial. El foco del conflicto se centró en la Escuela Normal de Federación, donde este martes se formalizó una denuncia por la recepción de un mensaje intimidatorio que advertía sobre la posibilidad de un tiroteo en el lugar. Si bien hasta el momento no se han difundido detalles públicos sobre la autoría del mensaje o el medio exacto por el cual fue difundido, el caso ya es materia de una investigación oficial. La seguidilla de incidentes en Paraná y Federación no puede entenderse sin el contexto de lo ocurrido apenas días antes en la ciudad de La Paz.

Durante la semana pasada, dicha localidad registró dos intervenciones en escuelas debido a amenazas de características similares a las actuales.