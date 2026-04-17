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Leo Bartolomé llega al Teatro 3 de Febrero con "Loca de humor"

El artista Leo Bartolomé presentará en Paraná su nuevo espectáculo "Loca de humor". La función será el sábado 10 de mayo a las 21 en el Teatro 3 de Febrero

17 de abril 2026 · 08:36hs
Leo Bartolomé llega al Teatro 3 de Febrero con Loca de humor

ALDANA MARTÍNEZ / DIARIO UNO
Leo Bartolomé en La Mañana de la Red

ALDANA MARTÍNEZ / DIARIO UNO

Leo Bartolomé en La Mañana de la Red

El artista Leo Bartolomé presentará en Paraná su nuevo espectáculo Loca de humor. La función será el sábado 10 de mayo a las 21 en el Teatro 3 de Febrero, con entradas disponibles en boletería.

Loca de humor: una apuesta personal que se construye en escena

La propuesta se plantea como un unipersonal atravesado por el humor, en el que el artista reúne materiales de su recorrido en escenarios, animaciones y temporadas teatrales.

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En diálogo con La Mañana de la Red, Bartolomé definió el punto de partida del espectáculo: “Esta locura que tenemos por muchas cosas, yo prefiero canalizarla con el humor”. En esa línea, sostuvo que el escenario funciona como un espacio de catarsis y construcción: “Es una de las mejores terapias que hay”.

Leo Bartolomé1

El espectáculo marca además una instancia particular en su trayectoria, ya que por primera vez se presenta en un formato más centrado en su propia voz escénica. “Es la primera vez que voy a estar solo como humorista, es una especie de unipersonal. Hablo mucho de mí, de cómo llegué a esto y de la búsqueda en este camino que es el humor”, explicó.

A lo largo de la función, el público se encontrará con monólogos y con la aparición de tres personajes que forman parte de ese recorrido, en una propuesta que combina relato personal y construcción ficcional.

La relación con el público

La interacción con el público ocupa un lugar central en la dinámica del show. Bartolomé destacó que cada función se modifica a partir de esa relación directa: “Me gusta trabajar con la espontaneidad y con lo que recibo del público. Eso hace que el espectáculo se vaya transformando”. En ese sentido, remarcó que la experiencia adquirida en presentaciones constantes —especialmente en eventos sociales y funciones durante la temporada— le permite sostener una dinámica ágil y abierta a lo que ocurre en el momento.

En cuanto al proceso de creación, el artista señaló que participa de manera activa en todos los aspectos del espectáculo. Desde la elaboración del vestuario hasta la construcción de la puesta, su trabajo se extiende más allá de la escena. “Siempre me gustó estar en todo, saber qué va a pasar”, indicó. También mencionó que atraviesa una etapa de alta producción creativa en la previa del estreno, con ideas que surgen de manera constante y que se integran al armado final.

La función contará con la participación de artistas invitados que amplían la propuesta escénica. Se presentará el saxofonista Mariano Tardivo, con quien Bartolomé trabaja desde hace más de una década, y se sumarán las bastoneras de la Guardia del Paraná con una intervención coreográfica. El cierre estará a cargo de la banda Pregúntale Aquel, que aportará un segmento musical al final del espectáculo.

En ese cruce de lenguajes, la propuesta incorpora distintos registros que dialogan entre sí: el humor, la música en vivo y la intervención coreográfica construyen un recorrido dinámico que amplía el formato del unipersonal. La presencia de invitados no solo suma momentos específicos, sino que también refuerza el carácter colectivo del espectáculo, en una puesta que se arma desde el trabajo compartido y la articulación de distintas disciplinas.

Entradas disponibles

Las entradas tienen un valor de 20.000 pesos, con ubicaciones numeradas. Además de la venta en boletería, se pueden realizar reservas mediante contacto directo con el artista a través de sus redes sociales: leobartolomeok, especialmente para público de localidades cercanas. La presentación de Loca de humor se integra a la agenda cultural de Paraná con una propuesta que articula teatro, música e improvisación. El espectáculo se construye desde la experiencia del artista y se completa en el vínculo con el público, en una función que propone distintas capas de lectura desde el humor.

Leo Bartolomé Teatro 3 de Febrero Loca de humor
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