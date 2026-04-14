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RIA Paraná: el festival internacional de payasas y bufonas llega a Paraná

El festival RIA Paraná, Primer Festival Internacional de payasas, bufonas y humoristas, se realizará del jueves al domingo en Paraná

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

14 de abril 2026 · 08:51hs
Paula Righelato en la redacción de UNO

FERNANDA RIVERO / UNO

Paula Righelato en la redacción de UNO

El festival RIA Paraná, Primer Festival Internacional de payasas, bufonas y humoristas, se realizará del jueves al domingo en Paraná. La propuesta es impulsada por la Compañía Teastral y reunirá a artistas locales, nacionales e internacionales en una programación que incluye funciones, talleres y charlas.

Una agenda imperdible

Participarán artistas de Colombia, México y Perú, junto a referentes de Córdoba, Buenos Aires y Paraná. Entre los espectáculos se destacan Misky (México/Perú), que formará parte de la apertura en el Teatro 3 de Febrero; La LavandeRia, de Oriana del Mar Rivera (Colombia), y Blancanieves Políticamente In-correcta (Colombia). También integran la grilla el unipersonal Tanga, la Varietté de cierre y el festejo de Minitah Stand Up, colectivo local que celebrará su aniversario con una propuesta que combina humor y podcast en vivo.

Murió Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes. A sus 64 años, el músico había sido ingresado en el Hospital Italiano de Mendoza por complicaciones de salud.

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La apertura será el jueves a las 20 en el Teatro 3 de Febrero. El viernes habrá funciones en la Biblioteca Popular Caminantes y en la FHAyCS. El sábado se desarrollarán talleres de clown y bufonería en la Escuela de Música, Danza y Teatro, además de una charla sobre humor, género y derechos humanos, y por la noche el cumpleaños de Minitah en la Casa de la Cultura. El domingo, desde las 19, tendrá lugar la jornada de cierre en el centro cultural Juan L. Ortiz.

El festival propone abordar temáticas como identidad, feminismo, trabajo y el rol de mujeres y disidencias a través del humor. Además, incluye instancias de formación en articulación con la FHAyCS de la UADER y actividades de extensión junto a la Fundación Arbolar, con propuestas en Paraná y en Colón.

En diálogo con UNO, Paula Righelato, integrante de la Compañía Teastral, explicó: “El festival se organiza con el deseo de traer a la ciudad a payasas y bufonas de otras latitudes, que tenían ganas de venir a Paraná. En ese camino fuimos generando redes en Latinoamérica que hoy hacen posible este encuentro”.

Sobre el perfil de los espectáculos, señaló: “Las propuestas abordan temas como identidad, género y discriminación a través del humor. La idea es poder reírnos y, desde ahí, pensar otras formas posibles de habitar el mundo”.

Righelato también destacó el trabajo colectivo detrás del festival: “Nada de esto se hace en soledad. Hay un equipo de trabajo, artistas locales, espacios culturales y vínculos con instituciones que permiten que el festival se concrete”.

En relación con el objetivo, sostuvo: “Buscamos abrir espacios y que la cultura sea un canal de crecimiento. Es un festival pensado para visibilizar el trabajo de mujeres y disidencias en el humor, en un ámbito donde muchas veces cuesta más acceder”.

Las entradas para la función de apertura tendrán un valor de 5.000 pesos, mientras que el resto de las actividades serán a la gorra, con el objetivo de facilitar el acceso del público.

RIA Paraná se presenta como una extensión del festival Le Mat, que se realiza desde hace cuatro años en la ciudad, y en esta edición pone el foco en producciones impulsadas por mujeres y disidencias. La iniciativa fue declarada de interés cultural por la Municipalidad de Paraná y por la FHAyCS.

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