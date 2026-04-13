Con entradas agotadas, Tan Biónica se presentó en Santa Fe

Tan Biónica se presentó este sábado en el estadio de Club Atlético Unión con localidades agotadas y una convocatoria que reunió a público de distintos puntos del país

La banda Tan Biónica se presentó este sábado en el estadio de Club Atlético Unión, en la ciudad de Santa Fe, con localidades agotadas y una convocatoria que reunió a público de distintos puntos del país.

El grupo ofreció un recorrido por sus canciones más conocidas y sumó temas de su último álbum, El regreso, en un show que se extendió durante más de dos horas. La propuesta combinó distintos momentos del repertorio de la banda, con una alegría constante del público.

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Público Tan Bionica

Entre el público se observaron familias, grupos de amigos y seguidores de diferentes generaciones, en una noche que evidenció la vigencia de Chano y su capacidad de convocatoria.

Público Tan Bionica (2)

La presentación formó parte de la gira con la que la banda volvió a los escenarios, en una serie de shows que continúa convocando a una amplia diversidad de públicos en cada ciudad.