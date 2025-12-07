Uno Entre Rios | Escenario | Teatro del Bardo

"¡Que Lorca Federico! Teatro en 25 minutos", de Teatro del Bardo

El Taller de Adultos del Teatro del Bardo presentará su montaje final del año con dos funciones de “¡Que Lorca Federico! Teatro en 25 minutos”

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

7 de diciembre 2025 · 12:53hs
El Taller de Adultos del Teatro del Bardo presentará su montaje final del año con dos funciones de “¡Que Lorca Federico! Teatro en 25 minutos”

El Taller de Adultos del Teatro del Bardo presentará su montaje final del año con dos funciones de “¡Que Lorca Federico! Teatro en 25 minutos”

El Taller de Adultos del Teatro del Bardo presentará su montaje final del año con dos funciones de “¡Que Lorca Federico! Teatro en 25 minutos”, una propuesta que trabaja sobre el universo de Federico García Lorca con una puesta breve e inmersiva. Las funciones serán el domingo 7 y el domingo 14 de diciembre, a las 21, en Almacén de los 33, en Courreges y Bavio, Paraná. La capacidad es limitada. Las anticipadas cuestan $8.000 para público general, estudiantes y jubilados; en puerta, $10.000. La venta se realiza únicamente por WhatsApp al 342 6316752.

"¡Que Lorca Federico! Teatro en 25 minutos", de Teatro del Bardo

La Escuela del Bardo cerró su sala de Almafuerte 104 bis en febrero de 2025 por razones económicas, después de seis años de actividad. Desde entonces el grupo volvió a trabajar de manera itinerante y dictó talleres en distintos espacios de la ciudad. ATE, la Fundación Vero Kuttel, Menagerie y Almacén de los 33 fueron algunas de las sedes elegidas durante el año. Este último espacio, dedicado a las artes visuales y escénicas, alojó el taller anual de adultos y será también el ámbito del montaje final.

La Sinfónica de Entre Ríos vuelve a Concepción del Uruguay con la sinfonía de Beethoven

La Sinfónica de Entre Ríos vuelve a Concepción del Uruguay con la sinfonía de Beethoven

La entrerriana Emilia Mernes es la artista mujer más escuchada en Spotify en 2025

La entrerriana Emilia Mernes es la artista mujer más escuchada en Spotify en 2025

El taller funcionó los jueves a las 20 y desarrolló una preparación actoral que culminó en la elección del universo lorquiano como punto de partida. La obra reúne elementos característicos del poeta granadino y propone un recorrido concentrado en 25 minutos. El equipo artístico decidió trabajar con textos generados con apoyo de inteligencia artificial, herramienta que se utilizó para ordenar materiales y componer fragmentos inspirados en la obra de Lorca.

LEER MÁS: Efraín Colombo abre una nueva etapa con "Y la vida va"

La puesta reúne a Maximiliano Pañoni, Analía Satler y Jonathan Medrano, quienes debutan en escena tras un año de formación. La dirección pertenece a Andrés Maín y Sebastián Boscarol, integrantes de la Escuela del Bardo. El formato será de café concert, con servicio de comidas y bebidas durante la función.

En diálogo con UNO, Boscarol destacó que el proceso creativo se construyó desde la itinerancia y el trabajo colectivo. Señaló que Almacén de los 33 ofreció un espacio adecuado para una propuesta que combina formación, experimentación y un cruce entre tecnología y teatro. Subrayó que el grupo decidió comunicar abiertamente que la obra dura 25 minutos y que la inteligencia artificial intervino en la dramaturgia, ya que la intención es presentar un proyecto transparente y cercano al público.

Teatro del Bardo Teatro taller
Noticias relacionadas
mas de 60 jovenes directores llegan a parana para un seminario internacional

Más de 60 jóvenes directores llegan a Paraná para un seminario internacional

Canciones de Luca y Sumo

Neuquen Rock: tocarán Canciones de Luca y Sumo, Dulces Rufianes, Cultura Frita y La Posta

peppers monks se presenta en tierra bomba

Peppers Monks se presenta en Tierra Bomba

efrain colombo abre una nueva etapa con y la vida va

Efraín Colombo abre una nueva etapa con "Y la vida va"

Ver comentarios

Lo último

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Ultimo Momento
Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Policiales
Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por La Noche del Mimeógrafo

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por "La Noche del Mimeógrafo"

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Un entrerriano murió en un choque en Uruguay

Un entrerriano murió en un choque en Uruguay

Detienen a supuesto jefe narco y secuestran dinero, drogas y autos

Detienen a supuesto jefe narco y secuestran dinero, drogas y autos

Ovación
Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó a Boca Juniors y es finalista

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó a Boca Juniors y es finalista

Don Bosco es el tricampeón del Lanzamiento Lento +35 de la APS

Don Bosco es el tricampeón del Lanzamiento Lento +35 de la APS

Podio entrerriano en el cierre del año en Mina Clavero

Podio entrerriano en el cierre del año en Mina Clavero

Talleres se consagró campeón invicto de la temporada 2025 en Cadetes

Talleres se consagró campeón invicto de la temporada 2025 en Cadetes

La provincia
Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de Entre Ríos

Alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de Entre Ríos

Paraná: primeras sensaciones del nuevo transporte público

Paraná: primeras sensaciones del nuevo transporte público

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo

Dejanos tu comentario