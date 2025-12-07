"¡Que Lorca Federico! Teatro en 25 minutos", de Teatro del Bardo

El Taller de Adultos del Teatro del Bardo presentará su montaje final del año con dos funciones de “¡Que Lorca Federico! Teatro en 25 minutos”

El Taller de Adultos del Teatro del Bardo presentará su montaje final del año con dos funciones de “¡Que Lorca Federico! Teatro en 25 minutos”

El Taller de Adultos del Teatro del Bardo presentará su montaje final del año con dos funciones de “¡Que Lorca Federico! Teatro en 25 minutos”, una propuesta que trabaja sobre el universo de Federico García Lorca con una puesta breve e inmersiva. Las funciones serán el domingo 7 y el domingo 14 de diciembre, a las 21, en Almacén de los 33, en Courreges y Bavio, Paraná. La capacidad es limitada. Las anticipadas cuestan $8.000 para público general, estudiantes y jubilados; en puerta, $10.000. La venta se realiza únicamente por WhatsApp al 342 6316752.

La Escuela del Bardo cerró su sala de Almafuerte 104 bis en febrero de 2025 por razones económicas, después de seis años de actividad. Desde entonces el grupo volvió a trabajar de manera itinerante y dictó talleres en distintos espacios de la ciudad. ATE, la Fundación Vero Kuttel, Menagerie y Almacén de los 33 fueron algunas de las sedes elegidas durante el año. Este último espacio, dedicado a las artes visuales y escénicas, alojó el taller anual de adultos y será también el ámbito del montaje final.

El taller funcionó los jueves a las 20 y desarrolló una preparación actoral que culminó en la elección del universo lorquiano como punto de partida. La obra reúne elementos característicos del poeta granadino y propone un recorrido concentrado en 25 minutos. El equipo artístico decidió trabajar con textos generados con apoyo de inteligencia artificial, herramienta que se utilizó para ordenar materiales y componer fragmentos inspirados en la obra de Lorca.

La puesta reúne a Maximiliano Pañoni, Analía Satler y Jonathan Medrano, quienes debutan en escena tras un año de formación. La dirección pertenece a Andrés Maín y Sebastián Boscarol, integrantes de la Escuela del Bardo. El formato será de café concert, con servicio de comidas y bebidas durante la función.

En diálogo con UNO, Boscarol destacó que el proceso creativo se construyó desde la itinerancia y el trabajo colectivo. Señaló que Almacén de los 33 ofreció un espacio adecuado para una propuesta que combina formación, experimentación y un cruce entre tecnología y teatro. Subrayó que el grupo decidió comunicar abiertamente que la obra dura 25 minutos y que la inteligencia artificial intervino en la dramaturgia, ya que la intención es presentar un proyecto transparente y cercano al público.