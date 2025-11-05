Uno Entre Rios | Escenario | Q' Lokura

Q' Lokura llega al Club Universitario de Paraná con una noche a puro cuarteto

El grupo cordobés Q’ Lokura se presentará el sábado 29 de noviembre en la cancha del Club Universitario de Paraná. La apertura de puertas será a las 20.30 y el evento es apto para todo público

5 de noviembre 2025 · 14:08hs
Q Lokura llega al Club Universitario de Paraná con una noche a puro cuarteto

El grupo cordobés Q’ Lokura presentará su show “Bailabaila Cuarteto” el sábado 29 de noviembre en la cancha del Campus de la U (Club Universitario), en Paraná. La apertura de puertas será a las 20.30 y el evento es apto para todo público.

Q' Lokura llega al Club Universitario de Paraná

La noche contará con un recital en vivo y la participación de bandas invitadas: Vintrack abrirá la jornada, seguido por las presentaciones de Horacio Gaitán y Leo Bartolomé, quien también estará a cargo de la animación desde el escenario.

wos, el primer artista en recibir el konex de platino en musica urbana

Wos, el primer artista en recibir el Konex de Platino en Música Urbana

Erreway

Cuenta regresiva: Erreway inicia su gira nacional en el Club Unión

Las entradas están disponibles desde $25.000 a través de plateavip.com.ar, y también pueden conseguirse de forma física en Disquerías Breyer (frente al Teatro 3 de Febrero) y en Yuba (peatonal San Martín). Además, se pueden consultar otros puntos de venta en Paraná y Santa Fe.

LEER MÁS: Cuenta regresiva: Erreway inicia su gira nacional en el Club Unión

Q' Lokura Club Universitario Paraná cuarteto
Noticias relacionadas
Don Quijote 

"Don Quijote" en versión mexicana por primera y única vez en Paraná

El Indio Solari confirmó en Instagram que volvió a grabar con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, desatando la euforia de sus fans.

El paranaense Indio Solari volvió a grabar junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

La escritora paranaense Mariana Bolzán ganó el Premio Fray Mocho con su primera novela Horizonte de Sucesos

Mariana Bolzán, ganadora del premio Fray Mocho: "La escritura forma parte de mi identidad"

El Cuerpo de Bastoneras de la Guardia del Paraná se presentará en el programa de Guido Kaczka.

El Cuerpo de Bastoneras de la Guardia del Paraná se presentará en el programa de Guido Kaczka

Ver comentarios

Lo último

Entrerriano de Enduro: Marcelo Retamal conquistó la cuarta fecha

Entrerriano de Enduro: Marcelo Retamal conquistó la cuarta fecha

Q Lokura llega al Club Universitario de Paraná con una noche a puro cuarteto

Q' Lokura llega al Club Universitario de Paraná con una noche a puro cuarteto

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Ultimo Momento
Entrerriano de Enduro: Marcelo Retamal conquistó la cuarta fecha

Entrerriano de Enduro: Marcelo Retamal conquistó la cuarta fecha

Q Lokura llega al Club Universitario de Paraná con una noche a puro cuarteto

Q' Lokura llega al Club Universitario de Paraná con una noche a puro cuarteto

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Salud advierte que no hace llamados telefónicos para vacunar contra el dengue

Salud advierte que no hace llamados telefónicos para vacunar contra el dengue

En Brasil fueron bautizados más personas bajo el nombre de Riquelme que Neymar, Maradona y Messi

En Brasil fueron bautizados más personas bajo el nombre de Riquelme que Neymar, Maradona y Messi

Policiales
Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Victoria: Extorsión a personas vulnerables y seis denuncias, detalles de la estafa de los gota a gota

Victoria: Extorsión a personas vulnerables y seis denuncias, detalles de la estafa de los "gota a gota"

Secuestran más de tres millones de pesos en operativo por amenazas en Paraná

Secuestran más de tres millones de pesos en operativo por amenazas en Paraná

Falleció el joven conductor involucrado en un violento choque con un camión en Concepción del Uruguay

Falleció el joven conductor involucrado en un violento choque con un camión en Concepción del Uruguay

Victoria: rescataron a un peón rural que era sometido a la servidumbre

Victoria: rescataron a un peón rural que era sometido a la servidumbre

Ovación
En Brasil fueron bautizados más personas bajo el nombre de Riquelme que Neymar, Maradona y Messi

En Brasil fueron bautizados más personas bajo el nombre de Riquelme que Neymar, Maradona y Messi

El Torneo Clausura de fútbol de Salón tendrá una final inédita

El Torneo Clausura de fútbol de Salón tendrá una final inédita

La racha histórica que River buscará conquistar en el Superclásico

La racha histórica que River buscará conquistar en el Superclásico

Colapinto vuelve a Interlagos con otra amenaza de lluvia: el pronóstico y el mal recuerdo en Williams

Colapinto vuelve a Interlagos con otra amenaza de lluvia: el pronóstico y el mal recuerdo en Williams

Clausura APB: Ciclista le ganó a Olimpia y sueña con la segunda posición

Clausura APB: Ciclista le ganó a Olimpia y sueña con la segunda posición

La provincia
Salud advierte que no hace llamados telefónicos para vacunar contra el dengue

Salud advierte que no hace llamados telefónicos para vacunar contra el dengue

Paritaria y recategorizaciones: UPCN convocó a reunión de comisión directiva

Paritaria y recategorizaciones: UPCN convocó a reunión de comisión directiva

Presupuesto 2026: comienza a debatirse el proyecto. El lunes fue convocado Fabián Boleas

Presupuesto 2026: comienza a debatirse el proyecto. El lunes fue convocado Fabián Boleas

Afecta a productores tamberos el estancamiento del precio de la leche

Afecta a productores tamberos el estancamiento del precio de la leche

La Municipalidad de Paraná continuará con los operativos de salud animal

La Municipalidad de Paraná continuará con los operativos de salud animal

Dejanos tu comentario