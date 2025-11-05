Q' Lokura llega al Club Universitario de Paraná con una noche a puro cuarteto El grupo cordobés Q’ Lokura se presentará el sábado 29 de noviembre en la cancha del Club Universitario de Paraná. La apertura de puertas será a las 20.30 y el evento es apto para todo público 5 de noviembre 2025 · 14:08hs

El grupo cordobés Q’ Lokura presentará su show “Bailabaila Cuarteto” el sábado 29 de noviembre en la cancha del Campus de la U (Club Universitario), en Paraná. La apertura de puertas será a las 20.30 y el evento es apto para todo público.

Q' Lokura llega al Club Universitario de Paraná La noche contará con un recital en vivo y la participación de bandas invitadas: Vintrack abrirá la jornada, seguido por las presentaciones de Horacio Gaitán y Leo Bartolomé, quien también estará a cargo de la animación desde el escenario.

Las entradas están disponibles desde $25.000 a través de plateavip.com.ar, y también pueden conseguirse de forma física en Disquerías Breyer (frente al Teatro 3 de Febrero) y en Yuba (peatonal San Martín). Además, se pueden consultar otros puntos de venta en Paraná y Santa Fe.