Electrolux suspende a 400 trabajadores y Mabe deja de producir en Córdoba

La marca Electrolux pactó suspensiones rotativas y paga sueldos al 100% en Rosario. La empresa Mabe dejará de producir en Córdoba

La caída de la demanda afectó la producción y empleo de varias fábricas emblemáticas. Primero le tocó el turno a Electrolux, que suspendió a 400 trabajadores, y ahora a Mabe que cerró una planta de Río Segundo que producía lavarropas y secarropas y la reconvertirá.

La crisis continúa, por eso Electrolux prorrogó las suspensiones rotativas hasta fin de año, dos meses más de lo previsto inicialmente . La Unión Obrera Metalúrgica enciende la alerta por todos los puestos indirectos que se ven afectados.

Debido a la merma de la venta de productos de línea blanca, la planta rosarina de Electrolux ubicada en el barrio Las Delicias decidió acordar un esquema de suspensiones rotativas durante octubre para su plantel de 400 trabajadores, pero al no revertirse la situación lo extendió dos meses más.

La fuerte caída en las ventas se registró por el incremento de las importaciones que impuso el Gobierno nacional para facilitar el ingreso de electrodomésticos y otros bienes producidos en el exterior. Acindar también recurrió a suspensiones y Metrofund a despidos, publica Bae Negocios.

Electrolux

Tres meses

“Desde el inicio del año se perdieron 2.000 empleos en la región, el rubro más golpeado es el de línea blanca fría. El acuerdo con Electrolux se extendió y continúan las suspensiones rotativas hasta principios del mes de enero. Se acordó el pago del 100% del salario de los trabajadores en octubre y noviembre y en diciembre se pagará el 95% del sueldo. No sabemos que ocurrirá en enero”, adelantó a BAE Negocios, Pablo Cerra, apoderado de la UOM Rosario.

Estas suspensiones significan que “Electrolux trabajará durante tres meses a menos del 50% de su capacidad de producción", advirtió el vocero de la UOM. Hay un total de 30 empresas metalúrgicas que acordaron suspensiones, medida prevista dentro del artículo 223 bis del convenio colectivo de trabajo 260/75.

En una reunión tripartita entre la Asociación de Industriales Metalúrgicos (AIM), la UOM y el ministerio de Trabajo santafesino, los industriales señalaron “la actividad industrial metalúrgica está destrozada y con 6 meses vista no hay ningún tipo de indicio que indique que esto va a repuntar”.

“La crisis más grande se da con las metalúrgicas más chicas que son proveedoras de empresas como Electrolux o Acindar, no tienen la misma espalda para afrontar esta situación. Las Pymes son las que más están sufriendo”, señaló Pablo Cerra.

Mabe

La empresa de electrodomésticos y línea blanca Mabe cerró su planta de Río Segundo

Hace pocos días se conoció la situación de la empresa Mabe de capitales mexicanos que decidió dejar de producir en su planta cordobesa de Río Segundo y llevará su producción a Luque. En total son 150 los trabajadores afectados, si bien la empresa les propuso relocalizarlos en Luque, la distancia es de 60 kilómetros lo que hace que sumen 2 horas más a su jornada laboral.

Alejandro Luque, directivo de Mabe, señaló a la prensa que la decisión busca “preservar la cadena de valor, proteger la continuidad de la producción y hacernos más fuerte en cuanto a competitividad para enfrentar un mercado abierto a las importaciones”.

La reconversión de Mabe

Cerrada la producción en la planta de Río Segundo, en Luque se harán lavarropas, secarropas y cocinas. “La planta de Río Segundo a partir de un par de meses funcionará como un centro de procesamiento, control de calidad, servicio de reproceso y almacenaje, aprovechando la posición geográfica muy buena para poder dar un muy buen servicio a nuestros clientes”, señalaron desde Mabe.

Por el cierre, alrededor de 50 trabajadores de la planta cordobesa fueron despedidos con el pago de una indemnización del 110%, señaló un trabajador al medio cordobés.

Empresas de todos los rubros ajustan su producción, despiden, suspenden, nadie queda al margen del contexto económico.