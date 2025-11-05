Uno Entre Rios | Ovación | River

Crisis en River: Marcelo Gallardo y Stefano Di Carlo harán un importante anuncio sobre el futuro

El entrenador y el flamante presidente de River se reunirán en El Monumental ante los medios de comunicación.

5 de noviembre 2025 · 15:53hs
El entrenador Marcelo Gallardo y el flamante presidente de River, Stefano Di Carlo, se presentarán este miércoles en el estadio El Monumental a las 18 ante los medios de comunicación para hacer un anuncio importante en la sala de sesiones, a pocos días de la victoria en las elecciones del ahora nuevo mandamás.

Este encuentro despertó interés entre los hinchas, ya que el director técnico no tiene asegurado su futuro en River, y mucho menos después de lo que fue la derrota en penales ante Independiente Rivadavia de Mendoza el viernes pasado en la semifinal de la Copa Argentina y los malos resultados en el Clausura.

Sin embargo, el nuevo presidente de River, Di Carlo, defendió al Muñeco: “A Marcelo (Gallardo) lo acompañamos con convicción, no sólo por su historia y lo que representa para River, sino por la calidad de profesional que es. Sostener un proyecto en la victoria es muy sencillo. El verdadero desafío es hacerlo cuando las cosas no salen tan bien como se pretende”.

Y agregó: “Estamos atravesando un mal momento que no nos gusta ni es al que estamos acostumbrados. Sabemos que no es lo que el hincha quiere. Vamos a trabajar en eso y a hacer las evaluaciones al final de la competencia".

El segundo ciclo del Muñeco en River

Gallardo, en su segundo ciclo en River hasta el 5 de noviembre de 2025, dirigió 69 partidos oficiales, con alrededor de 30 victorias, 29 empates y 10 derrotas.

No obtuvo títulos en esta etapa y el rendimiento fue irregular, con muchos empates y dificultades para sostener un nivel competitivo alto.

