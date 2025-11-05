Uno Entre Rios | La Provincia | salud

Salud advierte que no hace llamados telefónicos para vacunar contra el dengue

Desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos aclararon que no se están hacendo campañas de vacunación con llamados telefónicos ni se solicita información personal

5 de noviembre 2025 · 13:51hs
En los últimos días se registraron nuevos intentos de engaños para realizar estafas, esta vez invocando la vacunación contra el dengue.
En los últimos días se registraron nuevos intentos de engaños para realizar estafas, esta vez invocando la vacunación contra el dengue.

La modalidad consiste en contactar a las personas mediante llamadas telefónicas en el marco de una supuesta campaña de vacunación contra el dengue, para luego solicitarles la descarga de una aplicación en el celular. Desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos aclararon que no se está implementando ninguna estrategia de inoculación de ese tipo ni se solicita información personal por esa vía.

Con los días húmedos y de altas temperaturas, propias de la temporada de primavera, se evidencia mayormente la presencia de insectos y de manera aparejada resurge la preocupación por parte de la población en torno al dengue.

En este marco, es importante señalar que la cartera sanitaria entrerriana efectuó el relanzamiento de la campaña Misión Dengue y comenzaron las capacitaciones destinadas a municipios para trabajar de manera intersectorial. Al unísono, siempre se insta a la población a sostener medidas de cuidado vinculadas a la descacharrización y la limpiez

a.

No obstante, ante la posibilidad de que oportunistas utilicen la excusa de la vacuna contra el dengue, se enfatiza en que no hay ninguna campaña oficial de vacunación contra esta patología.

Por consultas o dudas, los entrerrianos deben acercarse al centro de salud u hospital más cercano, o bien, comunicarse a través de las vías oficiales de los establecimientos sanitarios o del Ministerio de Salud.

