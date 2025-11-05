Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

La jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, resolvió extender por siete días la detención de Yamil Alexander José Luis Cabrera, acusado del homicidio de Jazmín González (16), y ordenó a la Fiscalía que busque un espacio adecuado donde el joven pueda continuar su recuperación. La prorroga de la medida de coerción fue a pedido del fiscal Laureano Dato y los abogados querellantes. Cabrera sufrió graves heridas (en abdomen, tórax y cabeza) el domingo 19 de octubre, horas después de los incidentes ocurridos en Bajada Grande, que terminaron con la muerte de la adolescente.

Cabrera es señalado como el autor del disparo que impactó en la cabeza de la víctima, cuando ella se retiraba en moto junto a un amigo tras una discusión en una fiesta. En medio del ataque con piedras al grupo, el joven habría disparado hiriendo mortalmente a González.

Jazmín González 1

Durante la audiencia de este miércoles, la jueza evaluó los informes médicos y coincidió en que la Unidad Penal Nº1 no reúne las condiciones necesarias para alojar a Cabrera, debido a su estado de salud. También descartó que continúe internado en el Hospital San Martín, ya que —explicó— “no es un anexo de la Unidad Penal” y debe priorizar la atención de pacientes comunes. Ante ello, se analizó la posibilidad de trasladarlo al Hospital Escuela de Salud Mental, que contaría con la estructura adecuada para su recuperación.

Según registró UNO, el médico Luis Moyano, jefe del Departamento Médico Forense del Poder Judicial, indicó que Cabrera debe seguir bajo atención profesional y que no es recomendable su traslado a la Unidad Penal mientras continúe en recuperación. “Debe esperarse a que se le retiren los puntos de sutura”, explicó, recordando que antes existía una enfermería dentro de la cárcel, pero que “hoy ya no cuenta con ese espacio”.

Caso Jazmín González

Por su parte, el abogado defensor José Barbagelata sostuvo que el joven “fue dado de alta de terapia intensiva” y que “los doctores lo pudieron observar en sala, pero consideran que, por la escasez de camas, podría ser asistido en otro lugar”. Agregó que “no puede estar en Alcaldía, ni en la Unidad Penal, ni en su domicilio”, y que además requiere acompañamiento profesional “por el estado psiquiátrico que tiene”. “En este momento su cuerpo no está quieto, tiembla, tiene un temblor constante, producto de cuestiones psíquicas”, detalló.

La resolución

Al finalizar la audiencia, la jueza Barbagelata remarcó: “Si bien es cierto lo que dijo la defensa, también es relevante que la condición para establecer si procede la prórroga a la detención es la condición de salud del propio Cabrera. (…) La detención se va a autorizar por 7 días. Hoy es miércoles 5, o sea, que se prorroga hasta el miércoles 12. El lugar de la detención va a ser en un lugar en el que pueda atenderse adecuadamente la condición física y psíquica del señor Cabrera. El Hospital San Martín tiene que priorizar las condiciones de las personas que están con cuestiones de salud. El Estado, el Poder Judicial y la Fiscalía tendrán que buscar el lugar adecuado para su detención”.

En resumen, Cabrera seguirá con prisión preventiva, pero su alojamiento deberá definirse en un nuevo centro médico que garantice tanto su tratamiento como el cumplimiento de la medida judicial.

Otros acusados

En la causa hay otros imputados. Emiliano Héctor Strack, de 21 años, está acusado de haber apuñalado a Cabrera luego del ataque que mató a Jazmín. Ese mismo delito le endilgan a Facundo Rodrigo Martínez, de 23 años. Ambos se encuentran detenidos.

Julián Jonathan Manrique, de 21 años, que acompañaba a la víctima en la motocicleta la noche del hecho, enfrenta cargos por los supuestos delitos de homicidio en grado de tentativa por el uso de arma de fuego, portación ilegal de arma de fuego de guerra y provisión ilegítima de arma de fuego. Y es que, luego de que Cabrera le disparara a la joven, Manrique se bajó de la moto y abrió fuego contra el atacante. Se presume que usó un arma 9 mm que se encuentra secuestrada. La secuencia quedó filmada.

En tanto, Jesús Gómez fue imputado por “encubrimiento agravado“, ya que se presume que ocultó el arma 9 mm utilizada por Manrique en el enfrentamiento.