Uno Entre Rios | Ovación | Enduro

Entrerriano de Enduro: Marcelo Retamal conquistó la cuarta fecha

Piedras Blanca fue sede del cuarto capítulo del Campeonato Entrerriano de Enduro. Marcelo Retamal se quedó con el triunfo en la categoría Seniors A.

5 de noviembre 2025 · 14:55hs
Entrerriano de Enduro: Marcelo Retamal conquistó la cuarta fecha

La localidad de Piedras Blanca fue sede de la cuarta fecha del Campeonato Entrerriano de enduro largo. La jornada, que concentró toda la actividad en el camping balneario El Saucedal, contó con competidores de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y la República Oriental del Uruguay.

La prueba se llevó adelante en un circuito natural virgen de 12 minutos la vuelta con distintas variedades de piso, canteras abandonadas, arena y senderos en el monte. En la categoría Seniors A la victoria fue para Marcelo Retamal. El piloto paranaense fue seguido muy de cerca por Enzo Chavez

Stefano Di Carlo y Marcelo Gallardo anunciando la continuidad del Muñeco en River.

En plena crisis de River, Marcelo Gallardo renovó su contrato hasta diciembre del 2026

La camiseta de la Selección Argentina estará disponible desde el 6 de noviembre.

Así es la nueva camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026

En Seniors B gano Adrián Chiavon de Paraná . Mientras que German Aguiar que repite triunfos se llevo las categoría Juniors open y Promocional .

En la categoría Master ¨A ¨ se destaco Sebastián Sarnioty de María Juana , en Master ¨B¨el ganador fue Facundo Luggren de Villaguay, y en lo que respecta a la categoría Master ¨C¨ el piloto Mariano Perrig de Paraná fue quien subió a lo mas alto del podio.

Enduro premiacion
La cuarta fecha del calendario Entrerriano de Enduro cont&oacute; con participantes de Entre R&iacute;os, C&oacute;rdoba, Santa Fe y Uruguay.

La cuarta fecha del calendario Entrerriano de Enduro contó con participantes de Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y Uruguay.

En tanto Enzo Chavez fue quien gano en la Categoría calle hasta 300cc , mientras tanto Javier Chuard repite triunfo en la categoría Enduro calle Mayores –

También estuvo presente la categoría invitados en donde se destaco el piloto Local Eric Ellemberger en la categoría Invitados hasta 200cc .

Resultados cuarta fecha del Campeonato Entrerriano de Enduro

CAT. SENIOR A

1°- Marcelo Retamal - Paraná – YZ 250

2°- Enzo Chavez- Paraná – Tornado 250

3°- Hernán Gabas – Paraná – Keller 260

4°- Ramón BIanni – Paraná – YZF 250

5°- Fernando Villagra – Paraná – RVM 250

CAT. SENIOR B

1°- Adrián Chiavon – Paraná – Tornado 250

2°- Mariano Perrig-Parana – Beta 430

3°- Ignacio Acosta – Paraná – Kayo 250

CAT. JUNIORS OPEN

1°- Germán Aguiar – Paraná – Gas Gas 250

2° - Iván Perron – Caseros – Gas gas 250

3°- Leandro Sarnioty – San Francisco - Kayo 250

N/c- German Martinez – Paraná – KDX 200

CAT. MASTER A

1°- Sebastián Sarnioty – María Juana – KXF 250

2°- Gonzalo Bentancort – Maldonado ( ROU) – Beta 300

3°- Manuel Gadea- Crespo – Tornado 250

CAT. MASTER B

1°- Facundo Luggren – Villaguay- KTM 150

2°- Silvio Poggio – C. del Uruguay- Beta 350

3°- Osvaldo Romero – Paraná – Sherco 300

4°- Fabián Moren- C. del Uruguay – Beta 300

5°- Gabriel Colman – Paraná – KDX 200

6°- Carlos Cinquini – Hernandarias – CRF 230

7°- Leonardo Zeballos – Paraná – CRF 450

8°- Rodrigo Velázquez – Villaguay- KTM 450

CAT. MASTER C

1°- Mariano Perrig- Paraná – Beta 430

2°- Esteban Yuskowich – Paraná- KXF 450

3°- Ramón Bianni – Paraná – YZF 250

4°- Fernando Villagra – Paraná – RVM 250

CAT. PROMOCIONAL

1°- Germán Aguiar- Paraná – Gas Gas 250

2°- Micael Perron – San Justo – KTM 250

3°- Gabriel Colman – Paraná – KDX 200

4°- Germán Martínez – Paraná – KDX 200

CAT.ENDURO CALLE HASTA 300cc.

1°- Enzo Chavez – Paraná – Tornado 250

2°- Adrián Chiavon – Paraná – Tornado 250

3°- Fabián Erni – Franck – KLX 300

4°- Manuel Gadea – Crespo – Tornado 250

5°- Leandro Sarnioty – San Francisco - Kayo 250

6°- Lucas Bianni – Paraná – CRF 250

7°- Hernán Gabas – Paraná - Keller 260

8°- Nicolás Yuskowich – Paraná – Tornado 250

CAT. ENDURO CALLE MAYORES

1°- Javier Chuard – Esperanza- KLX 250

2°- Carlos Cinquini – Hernandarias – CRF 230

3°- Ignacio Acosta – Parana – Kayo 250

4°- Leandro Zeballos – Paraná – Tornado 250

5°- Fernando Gerosa – Galvéz ( S.Fé)- Tornado 250

CAT. INVITADOS HASTA 200 cc

1°- Eric Ellemberger – Piedras Blancas – Skua 250

2°- Sebastián Farinini – San Benito – Keller 200

3° Santiago Farinoni – San Benito – GXL 125

4°- Daniel Cortopassi - Paraná – XL 125

Enduro Marcelo Retamal Piedras Blancas Entrerriano
Noticias relacionadas
El DT y el presidente hablarán del futuro de River.

Crisis en River: Marcelo Gallardo y Stefano Di Carlo harán un importante anuncio sobre el futuro

Riquelme habó en la previa de una semana clave para Boca.

En Brasil fueron bautizados más personas bajo el nombre de Riquelme que Neymar, Maradona y Messi

atento patronato: asi se jugara la primera nacional 2026

Atento Patronato: así se jugará la Primera Nacional 2026

River va por una nueva celebración en la Bombonera.

La racha histórica que River buscará conquistar en el Superclásico

Ver comentarios

Lo último

En plena crisis de River, Marcelo Gallardo renovó su contrato hasta diciembre del 2026

En plena crisis de River, Marcelo Gallardo renovó su contrato hasta diciembre del 2026

Prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Mercado Libre pide que el gobierno regule a Shein y Temu, sus competidores asiáticos

Mercado Libre pide que el gobierno regule a Shein y Temu, sus competidores asiáticos

Ultimo Momento
En plena crisis de River, Marcelo Gallardo renovó su contrato hasta diciembre del 2026

En plena crisis de River, Marcelo Gallardo renovó su contrato hasta diciembre del 2026

Prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Mercado Libre pide que el gobierno regule a Shein y Temu, sus competidores asiáticos

Mercado Libre pide que el gobierno regule a Shein y Temu, sus competidores asiáticos

La CGT votó el nuevo triunvirato

La CGT votó el nuevo triunvirato

Así es la nueva camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Así es la nueva camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Policiales
Prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Victoria: Extorsión a personas vulnerables y seis denuncias, detalles de la estafa de los gota a gota

Victoria: Extorsión a personas vulnerables y seis denuncias, detalles de la estafa de los "gota a gota"

Secuestran más de tres millones de pesos en operativo por amenazas en Paraná

Secuestran más de tres millones de pesos en operativo por amenazas en Paraná

Falleció el joven conductor involucrado en un violento choque con un camión en Concepción del Uruguay

Falleció el joven conductor involucrado en un violento choque con un camión en Concepción del Uruguay

Ovación
Así es la nueva camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Así es la nueva camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Entrerriano de Enduro: Marcelo Retamal conquistó la cuarta fecha

Entrerriano de Enduro: Marcelo Retamal conquistó la cuarta fecha

Crisis en River: Marcelo Gallardo y Stefano Di Carlo harán un importante anuncio sobre el futuro

Crisis en River: Marcelo Gallardo y Stefano Di Carlo harán un importante anuncio sobre el futuro

En Brasil fueron bautizados más personas bajo el nombre de Riquelme que Neymar, Maradona y Messi

En Brasil fueron bautizados más personas bajo el nombre de Riquelme que Neymar, Maradona y Messi

El Torneo Clausura de fútbol de Salón tendrá una final inédita

El Torneo Clausura de fútbol de Salón tendrá una final inédita

La provincia
Salud advierte que no hace llamados telefónicos para vacunar contra el dengue

Salud advierte que no hace llamados telefónicos para vacunar contra el dengue

Paritaria y recategorizaciones: UPCN convocó a reunión de comisión directiva

Paritaria y recategorizaciones: UPCN convocó a reunión de comisión directiva

Presupuesto 2026: comienza a debatirse el proyecto. El lunes fue convocado Fabián Boleas

Presupuesto 2026: comienza a debatirse el proyecto. El lunes fue convocado Fabián Boleas

Afecta a productores tamberos el estancamiento del precio de la leche

Afecta a productores tamberos el estancamiento del precio de la leche

La Municipalidad de Paraná continuará con los operativos de salud animal

La Municipalidad de Paraná continuará con los operativos de salud animal

Dejanos tu comentario