Entrerriano de Enduro: Marcelo Retamal conquistó la cuarta fecha

Piedras Blanca fue sede del cuarto capítulo del Campeonato Entrerriano de Enduro. Marcelo Retamal se quedó con el triunfo en la categoría Seniors A.

La localidad de Piedras Blanca fue sede de la cuarta fecha del Campeonato Entrerriano de enduro largo. La jornada, que concentró toda la actividad en el camping balneario El Saucedal, contó con competidores de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y la República Oriental del Uruguay.

La prueba se llevó adelante en un circuito natural virgen de 12 minutos la vuelta con distintas variedades de piso, canteras abandonadas, arena y senderos en el monte. En la categoría Seniors A la victoria fue para Marcelo Retamal. El piloto paranaense fue seguido muy de cerca por Enzo Chavez

En Seniors B gano Adrián Chiavon de Paraná . Mientras que German Aguiar que repite triunfos se llevo las categoría Juniors open y Promocional .

En la categoría Master ¨A ¨ se destaco Sebastián Sarnioty de María Juana , en Master ¨B¨el ganador fue Facundo Luggren de Villaguay, y en lo que respecta a la categoría Master ¨C¨ el piloto Mariano Perrig de Paraná fue quien subió a lo mas alto del podio.

Enduro premiacion La cuarta fecha del calendario Entrerriano de Enduro contó con participantes de Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y Uruguay.

En tanto Enzo Chavez fue quien gano en la Categoría calle hasta 300cc , mientras tanto Javier Chuard repite triunfo en la categoría Enduro calle Mayores –

También estuvo presente la categoría invitados en donde se destaco el piloto Local Eric Ellemberger en la categoría Invitados hasta 200cc .

Resultados cuarta fecha del Campeonato Entrerriano de Enduro

CAT. SENIOR A

1°- Marcelo Retamal - Paraná – YZ 250

2°- Enzo Chavez- Paraná – Tornado 250

3°- Hernán Gabas – Paraná – Keller 260

4°- Ramón BIanni – Paraná – YZF 250

5°- Fernando Villagra – Paraná – RVM 250

CAT. SENIOR B

1°- Adrián Chiavon – Paraná – Tornado 250

2°- Mariano Perrig-Parana – Beta 430

3°- Ignacio Acosta – Paraná – Kayo 250

CAT. JUNIORS OPEN

1°- Germán Aguiar – Paraná – Gas Gas 250

2° - Iván Perron – Caseros – Gas gas 250

3°- Leandro Sarnioty – San Francisco - Kayo 250

N/c- German Martinez – Paraná – KDX 200

CAT. MASTER A

1°- Sebastián Sarnioty – María Juana – KXF 250

2°- Gonzalo Bentancort – Maldonado ( ROU) – Beta 300

3°- Manuel Gadea- Crespo – Tornado 250

CAT. MASTER B

1°- Facundo Luggren – Villaguay- KTM 150

2°- Silvio Poggio – C. del Uruguay- Beta 350

3°- Osvaldo Romero – Paraná – Sherco 300

4°- Fabián Moren- C. del Uruguay – Beta 300

5°- Gabriel Colman – Paraná – KDX 200

6°- Carlos Cinquini – Hernandarias – CRF 230

7°- Leonardo Zeballos – Paraná – CRF 450

8°- Rodrigo Velázquez – Villaguay- KTM 450

CAT. MASTER C

1°- Mariano Perrig- Paraná – Beta 430

2°- Esteban Yuskowich – Paraná- KXF 450

3°- Ramón Bianni – Paraná – YZF 250

4°- Fernando Villagra – Paraná – RVM 250

CAT. PROMOCIONAL

1°- Germán Aguiar- Paraná – Gas Gas 250

2°- Micael Perron – San Justo – KTM 250

3°- Gabriel Colman – Paraná – KDX 200

4°- Germán Martínez – Paraná – KDX 200

CAT.ENDURO CALLE HASTA 300cc.

1°- Enzo Chavez – Paraná – Tornado 250

2°- Adrián Chiavon – Paraná – Tornado 250

3°- Fabián Erni – Franck – KLX 300

4°- Manuel Gadea – Crespo – Tornado 250

5°- Leandro Sarnioty – San Francisco - Kayo 250

6°- Lucas Bianni – Paraná – CRF 250

7°- Hernán Gabas – Paraná - Keller 260

8°- Nicolás Yuskowich – Paraná – Tornado 250

CAT. ENDURO CALLE MAYORES

1°- Javier Chuard – Esperanza- KLX 250

2°- Carlos Cinquini – Hernandarias – CRF 230

3°- Ignacio Acosta – Parana – Kayo 250

4°- Leandro Zeballos – Paraná – Tornado 250

5°- Fernando Gerosa – Galvéz ( S.Fé)- Tornado 250

CAT. INVITADOS HASTA 200 cc

1°- Eric Ellemberger – Piedras Blancas – Skua 250

2°- Sebastián Farinini – San Benito – Keller 200

3° Santiago Farinoni – San Benito – GXL 125

4°- Daniel Cortopassi - Paraná – XL 125