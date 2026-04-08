Nito Artaza: "Nos damos el gusto de disfrutar esta gira como amigos"

El humorista Nito Artaza regresará a Paraná junto a Miguel Ángel Cherutti con "TOY DE GIRA", el domingo 19 de abril a las 21 en el Teatro 3 de Febrero

El humorista Nito Artaza regresará a Paraná junto a Miguel Ángel Cherutti con TOY DE GIRA, el domingo 19 de abril a las 21 en el Teatro 3 de Febrero. La propuesta marca el reencuentro en escena de dos figuras centrales del teatro de revista, con un espectáculo que traerá humor, actualidad y recuerdos.

El proyecto nació de manera natural, casi como una extensión del vínculo personal que sostienen desde hace décadas. “Somos muy amigos, como hermanos, después de tantos años de trabajar juntos”, contó Artaza en diálogo con UNO . Ese lazo cotidiano (hecho de encuentros, charlas y rutinas compartidas) fue el punto de partida para volver a subirse juntos a un escenario: “Dijimos: ¿por qué no hacemos una gira?”.

Así surgió TOY DE GIRA, una versión renovada de espectáculos anteriores, pensada para recorrer el país y reencontrarse con el público. “Es un show muy divertido, con mucha risa, mucha actualidad y participación del público”, definió el humorista, que vuelve a desplegar su estilo basado en el monólogo, la observación y la ironía.

Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti presentan

Una dupla imperdible

La propuesta también suma momentos musicales y pasajes que remiten a la historia compartida con Cherutti. “Hay canciones, personajes actuales, un poco de tango y también nostalgia”, explicó Artaza, en relación a un espectáculo que combina distintos registros sin perder ritmo.

A diferencia de las grandes producciones de revista que marcaron una época, el formato actual propone un vínculo más cercano con el público. “Es un show muy intimista, en el cual hablamos de nuestras cosas, de alegrías y tristezas, pero sobre todo con mucho humor”, señaló. En escena, los artistas alternan relatos, imitaciones y sketches, con una dinámica que permite que cada función tenga su propia impronta.

Nito Artaza: “El público entrerriano es muy narrador, le gusta la anécdota”

La gira, además, tiene un valor especial para ambos. “Nos gusta recorrer los distintos teatros del interior y las culturas. Los dos somos del interior”, remarcó Artaza. En ese sentido, destacó la importancia de llevar los espectáculos más allá de los grandes centros urbanos: “Federalizamos un poco, porque hay mucha gente que nos fue a ver a Buenos Aires o a Mar del Plata y ahora podemos ir nosotros a encontrarnos con ellos”.

Ese recorrido también se vive como una experiencia personal. Artaza lo cuenta sin apuro, como quien disfruta el viaje tanto como el escenario: recorrer ciudades, conocer artistas locales, probar la gastronomía y sumar historias. Paraná aparece en ese mapa con un lugar propio. “Es un hermoso teatro”, dijo sobre el Teatro 3 de Febrero, y dejó ver su entusiasmo por volver a la ciudad.

En ese vínculo con el público entrerriano hay, además, una lectura particular. “Es muy narrador, le gusta el chiste contado, la anécdota”, describió. Y en esa línea, anticipó que el espectáculo dialoga directamente con ese modo de escuchar y compartir el humor.

Con una trayectoria que convocó a más de tres millones de espectadores, Artaza y Cherutti construyeron una relación sostenida con distintas generaciones. El humorista lo resume en una imagen concreta: familias que vuelven al teatro, ahora con hijos que repiten la experiencia. “Hay gente que venía de chico y ahora trae a sus hijos”, contó, en referencia a un público que se renueva sin perder el vínculo.

En ese contexto, el objetivo se mantiene claro. “El público necesita divertirse. Si no nos damos un momento para reírnos, ¿para qué vivimos?”, reflexionó. Y agregó: “Hacemos humor sin agresión, con respeto por el público y por los demás”. La invitación, entonces, apunta a ese encuentro directo, sin intermediarios. “Invitamos a venir a divertirse en familia, a pasarla bien. Entre Ríos siempre es una fiesta y nos reciben con mucho cariño en cada encuentro”, sostuvo Artaza, convencido de que el teatro sigue siendo un espacio necesario.

Las entradas para TOY DE GIRA están disponibles a través de gradatickets.com y en la boletería del teatro. El espectáculo ofrece además opciones de pago en cuotas sin interés con Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.