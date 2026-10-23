Pronunciamiento: intiman al municipio por quemas en el basural

La Secretaría de Ambiente notificó e intimó a las autoridades municipales tras constatar focos ígneos y el acopio ilegal de envases de fitosanitarios

La Secretaría de Ambiente notificó e intimó a las autoridades municipales tras constatar focos ígneos y el acopio ilegal de envases de fitosanitarios

La Secretaría de Ambiente notificó e intimó a las autoridades municipales tras constatar focos ígneos y el acopio ilegal de envases de fitosanitarios

La Secretaría de Ambiente notificó e intimó a las autoridades municipales tras constatar focos ígneos y el acopio ilegal de envases de fitosanitarios

La Secretaría de Ambiente emitió una notificación e intimación formal a las autoridades municipales tras constatar focos ígneos y el acopio ilegal de envases de fitosanitarios. La provincia fijó un plazo de diez días hábiles para extinguir el fuego y presentar el plan de gestión de residuos.

El Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Ambiente, emitió una intimación formal a la Municipalidad de Pronunciamiento tras detectar infracciones a la legislación ambiental vigente en el predio de disposición final de residuos de esa localidad.

La medida administrativa se dispuso a partir de una inspección técnica que constató la presencia de cuatro focos ígneos activos con propagación del fuego hacia terrenos colindantes. La combustión a cielo abierto de residuos sólidos urbanos contraviene el artículo siete de la ley provincial 10.311 y genera un riesgo para la salud pública, la biodiversidad de la zona y la seguridad vial sobre la ruta provincial 23 debido a la densidad de la humareda.

Durante el relevamiento técnico, los inspectores comprobaron además el ingreso y acopio descontrolado de envases vacíos de fitosanitarios en el predio comunal, contraviniendo las disposiciones de la ley nacional 27.279.

Desde la repartición provincial recordaron que este tipo de insumos de manejo especial tiene prohibida la disposición en vertederos comunes y debe ser derivado de forma obligatoria a Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) habilitados. Asimismo, se constató el incumplimiento de las obligaciones de información técnica establecidas en la resolución 133/09 de la Secretaría de Ambiente.

Frente a esta situación, la provincia ordenó la prohibición inmediata de todo tipo de quema en el inmueble y exigió la extinción total de los focos activos mediante tareas de sofocación y enfriamiento.

Para hacer efectivas las correcciones, se fijó un plazo perentorio de 10 días hábiles dentro del cual el municipio deberá certificar el traslado de los envases de agroquímicos a un CAT mediante remitos oficiales, presentar el plan local de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu) con protocolo de remediación, informar el sistema de disposición final para residuos biopatogénicos y garantizar el cerramiento perimetral del sitio con custodia permanente para evitar vuelcos clandestinos.