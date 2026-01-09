La Fiesta Nacional de la Playa de Río 2026 se realizará del miércoles 14 al domingo 18 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Presentaron la Fiesta Nacional de la Playa de Río 2026: "Un orgullo para los uruguayenses".

La Fiesta Nacional de la Playa de Río 2026 se realizará del miércoles 14 al domingo 18 en el balneario Banco Pelay de Concepción del Uruguay, Entre Ríos . La grilla artística incluye a Pim Pau & Topa, Las Pelotas, Damas Gratis, La Joaqui & DJ Alan Gómez y Luck Ra, con géneros que van desde música infantil, rock, cumbia y urbano hasta cuarteto, para toda la familia.

El lanzamiento oficial se realizó este viernes por la mañana en la Secretaría de Turismo de Entre Ríos y contó con la presencia del secretario Jorge Satto; la directora de Turismo de Concepción del Uruguay, María Laura Saad; y la presidenta del Comité Organizador, Luisa Acevedo.

En diálogo con UNO, María Laura Saad destacó la importancia histórica y cultural del evento para la ciudad: "Esta fiesta es un orgullo para todos los uruguayenses, porque nació en el tradicional Banco Pelá en la década del 80", afirmó. "Todos los años implica un gran esfuerzo poder desarrollarla, especialmente en contextos complejos, pero el objetivo es sostenerla y seguir fortaleciéndola".

Fiesta Nacional de la Playa de Río (1).jpeg Foto: UNO/Delfina Silva

Sobre la participación de artistas locales y nacionales, señaló: "No solo contaremos con artistas nacionales, sino que cerca de 30 bandas uruguayenses subirán al escenario, lo que es un verdadero orgullo para los músicos locales".

Respecto a la temporada de verano y la actividad turística, Saad indicó: "Comenzamos el verano de manera positiva. Durante el fin de semana de Año Nuevo, alrededor de 12.000 personas disfrutaron de nuestras cuatro playas habilitadas: Banco Pelay y Paso Vera, Balneario Itapé, Balneario Isla del Puerto y Balneario El Boyero".

También detalló la agenda de la fiesta: "Este fin de semana comenzamos con la Playa Olímpica, la parte deportiva de la celebración, y el Itapé de Concepción, un festival folclórico. A partir del miércoles iniciaremos la Fiesta Nacional de la Playa de Río y, en las semanas siguientes, habrá escenificaciones teatrales de la Villa Concepción y, desde febrero, los tradicionales carnavales".

Finalmente, Saad invitó a quienes aún no conocen la fiesta: "Tienen que venir a descubrir la Fiesta Nacional de la Playa de Río. Es un evento familiar, pensado para disfrutar con tranquilidad. Podrán escuchar música en vivo, recorrer food trucks, adquirir artesanías, conocer productores locales y compartir un gran festival al aire libre, en un entorno que combina playas, historia, naturaleza y termas".