La Fiesta de la Playa sorprende con una noche dedicada a los niños

Topa y Pim Pau serán los encargados de abrir la 37ª edición de la Fiesta Nacional de la Playa de Río que se realizará del 14 al 18 de enero en Concepción.

Topa estará presente en la Fiesta de la Playa en Concepción del Uruguay.

Los artistas Topa y Pim Pau serán los encargados de abrir la 37ª edición de la Fiesta Nacional de la Playa de Río que se realizará del 14 al 18 de enero en Concepción del Uruguay. Esta noche dedicada a los más pequeños es toda una novedad y promete acercar a miles de niños y niñas con sus familiares para disfrutar de un gran momento.

Año tras año, el objetivo de la Comisión Organizadora ha sido acercarse a la familia para que pueda disfrutar y ser parte de la fiesta, y en esta edición ese fue uno de los puntos más importantes, lo que ha llevado a ser una de las únicas fiestas en la provincia en proponer una noche especialmente dedicada a los más pequeños, para que ellos y sus familias puedan disfrutar de shows musicales y toda la propuesta cultural y gastronómica que ofrece la Fiesta de la Playa. En ese sentido, la presentación de Topa + Pim Pau que tendrá lugar el miércoles 14 de enero será algo inédito en la Fiesta Nacional de la Playa de Río, ya que es la primera vez que habrá una noche dedicada a los niños y niñas. Además de los dos artistas principales, también se presentarán bandas locales de género infantil.

Los Totora despidieron el año con un show en la playa de Nativo Beach, Santa Fe

"Playa Olímpica": Se viene una gran fiesta deportiva en la Isla del Puerto

Por otra parte, sumado a la propuesta musical, se podrá disfrutar de un patio de juegos preparado especialmente para el público infantil: inflables temáticos, mini samba y Candy bar, todo dedicado para que los más pequeños vivan una gran fiesta. Además, algunos juegos para que los grandes también disfruten su propia experiencia extrema. Este espacio colmará de luz y color y acompañará durante todas las noches de la fiesta.

Sobre Topa y Pim Pau para los niños

Diego Topa es un actor, presentador y animador infantil argentino, reconocido por su trabajo en Disney Channel, especialmente en programas como “La Casa de Playhouse Disney” y “Junior Express”, donde compartió escenario con Romina Yan y Muni Seligmann, consolidándose como una figura clave en el entretenimiento familiar de habla hispana a través de música, teatro y televisión. Sin dudas una de sus canciones más populares es “Me muevo para aquí”, una propuesta infantil alegre que invita al movimiento, al baile y al juego a través de acciones simples, promoviendo la diversión compartida y la energía positiva. Hace click para escucharla: https://www.youtube.com/watch?v=ByEFotx06NM&list=RDByEFotx06NM&start_radio=1

Por otra parte, Pim Pau es un trío artístico argentino-brasileño formado por Lucho Milocco, Eva Harvez y Cássio Carvalho, docentes y artistas que crearon un proyecto de música, arte y educación para infancias, nacido en 2014 de sus experiencias en la docencia. Se caracterizan por su enfoque lúdico, integrando música, danza, artes visuales y teatro, con fuerte presencia en YouTube y espectáculos en vivo, creando contenido de calidad que prioriza el juego y la interacción por encima de lo comercial, y han lanzado varios discos y libros, consolidándose como referentes en la escena infantil latinoamericana. Una de sus canciones más conocidas es “Umacapiruá”, canción infantil que nace en el aula como un canto de traslado y juego, y se transforma en un ritual colectivo que une, invita al movimiento y viaja entre distintas culturas. Hace click para escucharla: https://www.youtube.com/watch?v=jk7N5bBE-nA

Dónde conseguir entradas para la Fiesta de la Playa

Los puntos de venta habilitados en Concepción del Uruguay son los siguientes:

De lunes a domingo de 10 a 14: Oficina de Turismo (Galarza y Supremo Entrerriano).

De lunes a domingo de 14 a 20.30: Predio Multieventos (Belgrano y Maipú) y Costanera Isla del Puerto (Pórtico de ingreso – Pl. baja).

Continúa también activa la venta a través de WhatsApp, de lunes a viernes desde las 9 hasta las 16, enviando tu mensaje al 351-3248-545.

A través de la web https://www.1000tickets.com.ar/, las 24 horas.

Valores de las entradas para cada día

Los diferentes sectores de plateas se irán habilitando parcialmente a medida que se vendan las ubicaciones.

Gracias a los convenios firmados entre la Fiesta de la Playa y Banco Entre Ríos, los que posean tarjeta de crédito de esta entidad bancaria podrán pagar sus entradas y plateas hasta en 6 cuotas sin interés. Este beneficio está disponible sólo para la venta en puntos de venta presenciales y con tarjeta de crédito de Banco Entre Ríos.

Miércoles 14 de enero: PIM PAU + TOPA

Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 13/01/26): 15.000,00 pesos.

En el Predio (día del show 14/01/26): 18.000,00 pesos.

Menores de doce (12) años: 2.500,00 pesos.

PLATEAS Sector A2: 10.000,00 pesos.

Jueves 15 de enero: LAS PELOTAS – SIN PLATEAS

Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 14/01/26): 20.000,00 pesos

En el Predio (día del show 15/01/26): 24.000,00 pesos.

Menores de doce (12) años: 2.500,00 pesos.

Viernes 16 de enero: DAMAS GRATIS

Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 15/01/26): 20.000,00 pesos.

En el Predio (día del show 16/01/26): 24.000,00 pesos.

Menores de doce (12) años: 2.500,00 pesos.

PLATEAS Sector A2: 17.000,00 pesos.

Sábado 17 de enero: DJ ALAN GÓMEZ + LA JOAQUI

Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 16/01/26): 20.000,00 pesos.

En el Predio (día del show 17/01/26): 24.000,00 pesos.

Menores de doce (12) años: 2.500,00 pesos.

PLATEAS Sector A2: 17.000,00 pesos.

Domingo 18 de enero: LUCK RA

Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 17/01/26): 24.000,00 pesos.

En el Predio (día del show 18/01/26): 27.500,00 pesos.

Menores de doce (12) años: 2.500,00 pesos.

PLATEAS Sector A2: 22.000,00 pesos.

Redes de la Fiesta de la Playa

Instagram: https://www.instagram.com/fiestadelaplaya/

Facebook: https://www.facebook.com/fiestadelaplayaderio

X: https://www.twitter.com/FiestadelaPlaya