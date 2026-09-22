"El Empresario Teatral" tendrá una segunda edición en Paraná

La ópera cómica de Wolfgang Amadeus Mozart tendrá una nueva función el 3 de octubre en la Casa de la Cultura

El telón vuelve a abrirse para El Empresario Teatral, la ópera cómica en un acto de Wolfgang Amadeus Mozart que tendrá una segunda edición y llegará a Paraná con una propuesta que combina música, humor y personajes desopilantes. La función será el 3 de octubre a las 20 en la Casa de la Cultura.

Con una duración aproximada de una hora, la obra propone una mirada divertida e irónica sobre el mundo del teatro y sus entretelones. Los egos, las ambiciones, las rivalidades y las disputas entre artistas aparecen llevados al terreno de la comedia, en una historia que conserva su vigencia pese al paso de los siglos.

La presentación contará con Julián Herdt, Héctor Onetto, Sofía Biolé y Micaela Musto, con Franco Broggi en piano. El encuentro propone recuperar el espíritu de la obra de Mozart desde una puesta pensada para acercar la ópera al público a través del humor y la música.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $25.000. Se pueden reservar por WhatsApp al 343 523 4539 o adquirir de manera online a través de Eventbrite, con diferentes medios de pago.

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El Empresario Teatral se presentará el viernes 3 de octubre a las 20 en la Casa de la Cultura de Paraná, en una nueva oportunidad para encontrarse con una obra que, desde la música y la comedia, sigue jugando con las contradicciones y los pequeños grandes dramas que forman parte del universo teatral.