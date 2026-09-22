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"El Empresario Teatral" tendrá una segunda edición en Paraná

La ópera cómica de Wolfgang Amadeus Mozart tendrá una nueva función el 3 de octubre en la Casa de la Cultura

22 de septiembre 2026 · 13:41hs
El Empresario Teatral tendrá una segunda edición en Paraná

El telón vuelve a abrirse para El Empresario Teatral, la ópera cómica en un acto de Wolfgang Amadeus Mozart que tendrá una segunda edición y llegará a Paraná con una propuesta que combina música, humor y personajes desopilantes. La función será el 3 de octubre a las 20 en la Casa de la Cultura.

"El Empresario Teatral"

Con una duración aproximada de una hora, la obra propone una mirada divertida e irónica sobre el mundo del teatro y sus entretelones. Los egos, las ambiciones, las rivalidades y las disputas entre artistas aparecen llevados al terreno de la comedia, en una historia que conserva su vigencia pese al paso de los siglos.

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La presentación contará con Julián Herdt, Héctor Onetto, Sofía Biolé y Micaela Musto, con Franco Broggi en piano. El encuentro propone recuperar el espíritu de la obra de Mozart desde una puesta pensada para acercar la ópera al público a través del humor y la música.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $25.000. Se pueden reservar por WhatsApp al 343 523 4539 o adquirir de manera online a través de Eventbrite, con diferentes medios de pago.

Comprar entradas por Eventbrite

El Empresario Teatral se presentará el viernes 3 de octubre a las 20 en la Casa de la Cultura de Paraná, en una nueva oportunidad para encontrarse con una obra que, desde la música y la comedia, sigue jugando con las contradicciones y los pequeños grandes dramas que forman parte del universo teatral.

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El Empresario Teatral Paraná La Casa de la Cultura
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