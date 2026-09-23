Día Mundial del Perro Adoptado busca promover la adopción responsable y visibilizar a los animales que esperan un hogar.

Día Mundial del Perro Adoptado: cuántos argentinos eligen la adopción y qué pasa con los animales.

Cada 23 de septiembre se celebra el Día Mundial del Perro Adoptado, una fecha destinada a promover la adopción responsable y visibilizar la situación de los animales que todavía esperan encontrar una familia.

En Argentina, la presencia de animales de compañía es significativa. Según un relevamiento de Kantar, el 80% de los hogares del país convive con mascotas y, entre quienes tienen una, el 62% llegó a ella a través de la adopción.

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La problemática de los animales en situación de calle

A pesar de la creciente importancia de la adopción, la cantidad de perros que viven en la calle continúa siendo un problema. Una estimación difundida en enero de 2025 por el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires indicó que alrededor de 20 millones de perros viven en esa condición en Argentina, una cifra equivalente a casi la mitad de la población canina.

De acuerdo con ese relevamiento, solo uno de cada diez animales en situación de calle consigue ser adoptado. El dato pone de relieve la importancia de promover la tenencia responsable y de facilitar el acceso a hogares adecuados.

En este contexto, las protectoras y organizaciones dedicadas al cuidado animal cumplen un papel central. Muchas trabajan diariamente en el rescate, recuperación y atención de perros y gatos abandonados o que viven en la vía pública.

Estas entidades sostienen buena parte de su actividad mediante el trabajo de voluntarios y el aporte de colaboradores, mientras gestionan adopciones y buscan familias responsables para los animales rescatados.

Un registro para facilitar la identificación

En Argentina también funciona de manera privada el primer Registro Nacional de Perros y Gatos, una plataforma digital y gratuita que permite asociar a cada animal con información como su nombre, fotografía, localidad y datos de contacto de su tutor.

Desde su lanzamiento, más de 27.000 mascotas fueron inscriptas. Según los datos difundidos por la plataforma, el 79% de sus tutores declaró haber elegido la adopción como forma de incorporación del animal a su familia.

La herramienta tiene como objetivo facilitar la identificación de perros y gatos y favorecer el reencuentro con sus familias en caso de extravío.

El registro privado no reemplaza las inscripciones oficiales que puedan existir en municipios o provincias, pero funciona como una alternativa complementaria para reunir información que permita identificar a los animales y vincularlos con sus responsables.

La importancia de una adopción responsable

La fecha busca poner el foco no solo en la posibilidad de adoptar, sino también en la responsabilidad que implica incorporar un animal a una familia. La decisión supone garantizar alimentación, atención veterinaria, cuidados, identificación y un entorno adecuado durante toda su vida.

En ese sentido, la adopción responsable aparece como una de las herramientas para reducir el abandono y brindar una segunda oportunidad a los animales que esperan un hogar.