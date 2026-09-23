La Selección Argentina de fútbol irá por la medalla de oro La Selección Argentina venció agónicamente 1 a 0 a Perú, y este viernes disputará la final ante quien resulte vencedor de Paraguay y Uruguay. 23 de septiembre 2026 · 16:23hs

La Selección Argentina irá por la presea dorada.

La Selección Argentina Sub 19 le ganó agónicamente a Perú por 1-0 en la semifinal de los XII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 e irá en búsqueda de la medalla de oro el próximo viernes desde las 15 en el estadio Marcelo Bielsa de Newell's.

El autor del gol fue Santiago Espíndola, el mediocampista que pertenece a River. El equipo de Diego Placente también venía de clasificarse en la agonía del encuentro ante Venezuela, de la fase de grupos, por el golazo de Ramiro Tulián para igualar 1-1 y pasar a las semis.

Thiago Almada y Juan Foyth fueron desafectados en la Selección Argentina Lionel Scaloni tiene encaminada su continuidad en la Selección Argentina

Ahora, la Albiceleste aguardará por el ganador entre Paraguay y Uruguay para luego enfrentarlos en el último partido del certamen, en búsqueda de colgarse la presea dorada. El gol del triunfo para la Selección Argentina "Santiago Espíndola":Porque convirtió el gol para la victoria de la Selección Argentina contra Perú en semifinales de los #JuegosSuramericanos https://t.co/y4amxQkS9G — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 23, 2026