Candela Clavel Heis: una voz joven que crece con raíces litoraleñas

Candela Clavel Heis pasó por los estudios de radio La Red y compartió una charla distendida sobre su presente artístico, su historia familiar y el camino que viene recorriendo dentro de la música litoraleña.

Con apenas 16 años, la cantante entrerriana dejó en claro que el vínculo con el escenario es temprano y profundo: la primera vez que cantó en público tenía cinco años y lo hizo acompañando a su papá. Desde entonces, la música se volvió parte de su vida cotidiana. Durante la entrevista, Candela destacó el rol clave de su familia en cada presentación.

Su mamá no solo la acompaña, sino que también participa activamente en la organización técnica desde abajo del escenario, aportando experiencia y oído atento. “Viene de tener su propio grupo, tiene ese conocimiento y nos va marcando si suena bien”, contó. Ese acompañamiento se extiende a todo el entorno familiar: una familia ensamblada, numerosa, donde la música, el baile y el trabajo compartido son parte de la dinámica diaria.

Hace casi tres años, Candela dio un paso más y formó su propio grupo junto a músicos amigos, entre ellos José Cacia y Victoria Jaime, quienes continúan acompañándola hasta hoy. Con ellos comenzó a consolidar un proyecto propio que combina interpretación y, más recientemente, composición. En ese camino llegó uno de los momentos más significativos de su carrera: el premio a una canción inédita de su autoría, una chamarrita, en un festival. “Es muy distinto ganar con un tema propio. Llevar algo tuyo, con tu voz y tu mirada, genera otra emoción”, expresó.

La joven artista contó que hace poco decidió tomarse en serio la composición, trabajando letra y música, ordenando estrofas y pensando las canciones también desde lo bailable. Su inspiración nace de lo cotidiano: el río, la fauna, la flora, los sonidos del litoral y esas escenas mínimas que forman parte de crecer en Entre Ríos. En su chamarrita premiada aparecen imágenes del espinillo, el sol entrando por la ventana, los pájaros, el aguará guazú y el paisaje que, según explicó, muchas veces solo se comprende cuando se nace y se vive en este territorio.

“La música para mí es todo”, dijo Candela durante la charla. La acompaña mientras cocina, limpia o estudia, y atraviesa cada momento del día. Esa relación constante con la música también se refleja en su deseo a futuro: más allá de los escenarios o los premios, sueña con que sus canciones acompañen a otras personas, que se vuelvan parte de recuerdos, emociones y momentos importantes. “Que mi música quede como un recuerdo lindo”, resumió.

Antes de despedirse, Candela adelantó sus próximas presentaciones. El 6 de febrero será parte de la Fiesta Nacional del Mate junto al Levan Ensamble Paraná, escenario al que regresa por segunda vez. Luego se presentará en Piedras Blancas el 21 de febrero, en la Fiesta del Minero, y el 7 de marzo en la Fiesta del Agua de Ibicuy. Mientras tanto, comparte su camino artístico en redes sociales bajo el nombre @candeche, donde difunde su música y las novedades de un proyecto que crece con identidad propia y raíces bien entrerrianas.