Uno Entre Rios | Escenario | Candela Clavel Heis

Candela Clavel Heis: una voz joven que crece con raíces litoraleñas

Candela Clavel Heis pasó por radio La Red y compartió una charla sobre su presente artístico, su historia familiar y el camino que viene recorriendo dentro de la música litoraleña

5 de febrero 2026 · 15:47hs
Candela Clavel Heis: una voz joven que crece con raíces litoraleñas

Candela Clavel Heis pasó por los estudios de radio La Red y compartió una charla distendida sobre su presente artístico, su historia familiar y el camino que viene recorriendo dentro de la música litoraleña.

Candela Clavel Heis, una joven voz entrerriana que compone desde lo cotidiano

Con apenas 16 años, la cantante entrerriana dejó en claro que el vínculo con el escenario es temprano y profundo: la primera vez que cantó en público tenía cinco años y lo hizo acompañando a su papá. Desde entonces, la música se volvió parte de su vida cotidiana. Durante la entrevista, Candela destacó el rol clave de su familia en cada presentación.

gualeguaychu: el carnaval del pais sostiene el acceso con precios diferenciados

Gualeguaychú: el Carnaval del País sostiene el acceso con precios diferenciados

Revelan las exigencias de Lali para su show en Paraná.

Revelan las exigencias de Lali para su show en Paraná

Su mamá no solo la acompaña, sino que también participa activamente en la organización técnica desde abajo del escenario, aportando experiencia y oído atento. “Viene de tener su propio grupo, tiene ese conocimiento y nos va marcando si suena bien”, contó. Ese acompañamiento se extiende a todo el entorno familiar: una familia ensamblada, numerosa, donde la música, el baile y el trabajo compartido son parte de la dinámica diaria.

Hace casi tres años, Candela dio un paso más y formó su propio grupo junto a músicos amigos, entre ellos José Cacia y Victoria Jaime, quienes continúan acompañándola hasta hoy. Con ellos comenzó a consolidar un proyecto propio que combina interpretación y, más recientemente, composición. En ese camino llegó uno de los momentos más significativos de su carrera: el premio a una canción inédita de su autoría, una chamarrita, en un festival. “Es muy distinto ganar con un tema propio. Llevar algo tuyo, con tu voz y tu mirada, genera otra emoción”, expresó.

La joven artista contó que hace poco decidió tomarse en serio la composición, trabajando letra y música, ordenando estrofas y pensando las canciones también desde lo bailable. Su inspiración nace de lo cotidiano: el río, la fauna, la flora, los sonidos del litoral y esas escenas mínimas que forman parte de crecer en Entre Ríos. En su chamarrita premiada aparecen imágenes del espinillo, el sol entrando por la ventana, los pájaros, el aguará guazú y el paisaje que, según explicó, muchas veces solo se comprende cuando se nace y se vive en este territorio.

“La música para mí es todo”, dijo Candela durante la charla. La acompaña mientras cocina, limpia o estudia, y atraviesa cada momento del día. Esa relación constante con la música también se refleja en su deseo a futuro: más allá de los escenarios o los premios, sueña con que sus canciones acompañen a otras personas, que se vuelvan parte de recuerdos, emociones y momentos importantes. “Que mi música quede como un recuerdo lindo”, resumió.

Antes de despedirse, Candela adelantó sus próximas presentaciones. El 6 de febrero será parte de la Fiesta Nacional del Mate junto al Levan Ensamble Paraná, escenario al que regresa por segunda vez. Luego se presentará en Piedras Blancas el 21 de febrero, en la Fiesta del Minero, y el 7 de marzo en la Fiesta del Agua de Ibicuy. Mientras tanto, comparte su camino artístico en redes sociales bajo el nombre @candeche, donde difunde su música y las novedades de un proyecto que crece con identidad propia y raíces bien entrerrianas.

LEER MÁS: Gualeguaychú: el Carnaval del País sostiene el acceso con precios diferenciados

Candela Clavel Heis Joven voz Música chamarrita
Noticias relacionadas
Pasistas y batucadas coparon otra noche de carnaval en La Vieja Usina

La Vieja Usina, punto de encuentro para el carnaval de tres ciudades

Joaquín Arijón destacó el alcance cultural y social de la 35ª Fiesta Nacional del Mate

Joaquín Arijón destacó el alcance cultural y social de la 35ª Fiesta Nacional del Mate

fiesta nacional del mate: mateando abre sus puertas este jueves en sala mayo

Fiesta Nacional del Mate: Mateando abre sus puertas este jueves en Sala Mayo

El Zar llega a Santa Fe

El Zar suma a Santa Fe a la gira de Paradiso

Ver comentarios

Lo último

Patronato refuerza el ataque con un delantero con pasado en Boca

Patronato refuerza el ataque con un delantero con pasado en Boca

Candela Clavel Heis: una voz joven que crece con raíces litoraleñas

Candela Clavel Heis: una voz joven que crece con raíces litoraleñas

Gualeguaychú: el Carnaval del País sostiene el acceso con precios diferenciados

Gualeguaychú: el Carnaval del País sostiene el acceso con precios diferenciados

Ultimo Momento
Patronato refuerza el ataque con un delantero con pasado en Boca

Patronato refuerza el ataque con un delantero con pasado en Boca

Candela Clavel Heis: una voz joven que crece con raíces litoraleñas

Candela Clavel Heis: una voz joven que crece con raíces litoraleñas

Gualeguaychú: el Carnaval del País sostiene el acceso con precios diferenciados

Gualeguaychú: el Carnaval del País sostiene el acceso con precios diferenciados

Revelan las exigencias de Lali para su show en Paraná

Revelan las exigencias de Lali para su show en Paraná

La Vieja Usina, punto de encuentro para el carnaval de tres ciudades

La Vieja Usina, punto de encuentro para el carnaval de tres ciudades

Policiales
Se incendió la planta de clasificación de residuos de Urdinarrain

Se incendió la planta de clasificación de residuos de Urdinarrain

Mujer de Concordia fallecida en Bariloche: hipótesis preliminar apunta a descompensación

Mujer de Concordia fallecida en Bariloche: hipótesis preliminar apunta a descompensación

Cuerpo calcinado en un auto en Cerrito: estudio de ADN y la posible identidad del cadáver

Cuerpo calcinado en un auto en Cerrito: estudio de ADN y la posible identidad del cadáver

Un muerto tras un choque entre dos camiones y un auto en la Ruta 6

Un muerto tras un choque entre dos camiones y un auto en la Ruta 6

Chajarí: adolescente amenazó con matar a su bebé con un cuchillo

Chajarí: adolescente amenazó con matar a su bebé con un cuchillo

Ovación
Presencia entrerriana en la concentración de Las Yaguaretés

Presencia entrerriana en la concentración de Las Yaguaretés

La Selección Argentina definió dónde hará base en el Mundial 2026

La Selección Argentina definió dónde hará base en el Mundial 2026

Por qué la gente elige ir a conocer La Bombonera y no el Monumental

Por qué la gente elige ir a conocer La Bombonera y no el Monumental

Preocupación en Boca: se lesionó Zeballos y se perdería el próximo juego

Preocupación en Boca: se lesionó Zeballos y se perdería el próximo juego

River Plate habilitará la venta de cerveza con alcohol en el Monumental

River Plate habilitará la venta de cerveza con alcohol en el Monumental

La provincia
Gualeguaychú: el Carnaval del País sostiene el acceso con precios diferenciados

Gualeguaychú: el Carnaval del País sostiene el acceso con precios diferenciados

La Vieja Usina, punto de encuentro para el carnaval de tres ciudades

La Vieja Usina, punto de encuentro para el carnaval de tres ciudades

Valle María suspendió el ingreso al agua en el balneario por contaminación bacteriológica

Valle María suspendió el ingreso al agua en el balneario por contaminación bacteriológica

Accidentes de tránsito en Entre Ríos: 27 víctimas en enero y la imprudencia humana como principal causa

Accidentes de tránsito en Entre Ríos: 27 víctimas en enero y la imprudencia humana como principal causa

Joaquín Arijón destacó el alcance cultural y social de la 35ª Fiesta Nacional del Mate

Joaquín Arijón destacó el alcance cultural y social de la 35ª Fiesta Nacional del Mate

Dejanos tu comentario