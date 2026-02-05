La Vieja Usina, punto de encuentro para el carnaval de tres ciudades

La Vieja Usina volvió a llenarse de carnaval este miércoles, con una nueva noche de encuentro entre comparsas, batucadas y público

La Vieja Usina volvió a llenarse de carnaval este miércoles, con una nueva noche de encuentro entre comparsas, batucadas y público. En esta oportunidad, las delegaciones de Nogoyá, Colonia Avellaneda y Gualeguay fueron las protagonistas de La Noche de las Ciudades Carnaval, una propuesta abierta y gratuita.

Pasistas, trajes y ritmos marcaron el recorrido por el predio, que volvió a adoptar el pulso del corsódromo. Cada localidad mostró su manera de vivir el carnaval, con identidades propias y un trabajo colectivo que se sostuvo tanto arriba del escenario como en el acompañamiento del público. La actividad forma parte de un ciclo que se desarrolla durante el verano y que tendrá su cierre el próximo martes.

Además de las presentaciones, la noche incluyó puestos gastronómicos y sorteos. Entre los premios se entregaron viajes a Gualeguaychú con entradas para el carnaval y las termas, aportados por la empresa Jomil, además de pases para las Termas de María Grande, el parque acuático Mar de Sueños y el Carnaval de Victoria.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, señaló que la propuesta apunta a sostener espacios culturales abiertos, donde las localidades puedan encontrarse y compartir sus tradiciones con el público. En ese marco, destacó la importancia de las fiestas populares como expresión de identidad y participación, en línea con la política cultural que impulsa el Ministerio de Gobierno.

Desde las comparsas, Esperanza, representante de Nogoyá, remarcó el carácter inclusivo del carnaval y su capacidad de reunir a distintas generaciones. Alejo, pasista de Gualeguay, contó que participa de la fiesta desde hace 26 años y la definió como parte central de su vida. Emanuel y Pedro, integrantes de la batería Puro Swing de Colonia Avellaneda, coincidieron en que el carnaval es una oportunidad para compartir alegría, fortalecer la unión y representar a su comunidad.

Entre el público, Matías valoró la posibilidad de conocer las distintas expresiones del carnaval entrerriano en un mismo espacio. Lorena, que asistió junto a su hija, destacó la experiencia de bailar y disfrutar juntas como una forma simple y cercana de compartir el verano.