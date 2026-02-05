Uno Entre Rios | Ovación | Seguridad

El Gobierno provincial coordina el operativo de seguridad en la Fiesta Nacional del Mate

El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, supervisó las instalaciones en la costanera y confirmó el despliegue de más de 200 efectivos policiales.

5 de febrero 2026 · 19:18hs
En el marco de los preparativos para la 35° Fiesta Nacional del Mate, el ministro de Seguridad y Justicia recorrió este jueves el predio de la costanera de Paraná. Durante la supervisión, el funcionario ratificó el compromiso de la provincia para asegurar que el evento más emblemático de la ciudad se desarrolle con total normalidad.

"Es un gran desafío que asumimos con responsabilidad. Queremos que todo funcione bien y con tranquilidad. Hay que estar a la altura de las circunstancias y tenemos un equipo adecuado y preparado para brindar seguridad en esta fiesta", destacó Néstor Roncaglia.

operativo mate 1
La recorrida contó con la participación de la intendente de Paraná, Rosario Romero, y el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, quienes coordinaron detalles logísticos y estratégicos sobre el terreno.

El operativo no solo se centrará en la vigilancia dentro del predio, sino que contempla una visión 360° que incluye accesos, zonas aledañas y asistencia inmediata. Se dispondrá de un contingente superior a los 200 efectivos por jornada, con unidades especiales preparadas para el manejo de eventos masivos.

El predio contará con monitoreo constante para garantizar un flujo vehicular y peatonal ordenado.

