Por los medios: "Rock en Ascenso" en Vórterix Litoral

Rock en Ascenso es una analogía futbolística: "Cuando empieza el programa en 2013 pensé en ese nombre que hace referencia a las bandas que hace un tiempo comenzaron a tocar, pero no tienen distinción a nivel nacional. Uno de los casos ejemplares es Eruca Sativa ". De esta manera, la idea fue pensada para Vórterix ya que la emisora tiene la impronta de la música y sobre todo el rock: "Busco aquellas bandas que no suenan en las radios", así comenzó Rock en Ascenso: con un poco de miedo e incertidumbre por el "antinegocio" o lo "antirradial", como lo llama Cintia.

Vórterix tiene una particularidad interesante y es que es radio con imagen, sin ser televisión. Esa es una de las características principales por las cuáles Cintia sintió que Rock en Ascenso podría emitirse por esta radio, al buscar mostrar la música local independiente y autogestionada, no solo se le daba voz sino también un cuerpo: "El ascenso es que la gente te vaya conociendo. No ser famoso, sino que tengas un público al que le guste tu música. Es para aquellas bandas que se van gestando y vienen en ascenso. No es una cuestión de fama, sino como salÍs a contarte en tus canciones".

En un principio Rock en Ascenso se transmitía los sábados a las 15 por Vórterix y ahora se emite cada miércoles de 17 a 19, "pero jamás había hecho radio. Totalmente caradura soy, hasta el día de hoy, pero creí que era mi deber estar en radio por mi rol. Me encanta conocer artistas", indicó Cintia ya que se dedica también a la representación de bandas, como lo fue de Factor Fun. Sin embargo, ella es secretaria de Hospital como actividad principal.

Con respecto a la producción de Rock en Ascenso, Cintia se autogestiona y tiene una gran variedad de artistas en agenda a los que recurre para cada programa. Aunque el rock es la esencia, no se priva de ningún género musical. Posteriormente, edita y sube cada nota que se realiza en el programa para que los artistas puedan difundir su trabajo: "algunos lugares cobran por ese trabajo de edición, yo no porque entiendo que lo que hago hoy, me vuelve en otra forma mañana..."

