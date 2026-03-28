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Pity Álvarez anunció un show en Rosario

El músico Pity Álvarez confirmó a través de sus redes sociales una nueva presentación en vivo: tocará en el Autódromo de Rosario

28 de marzo 2026 · 13:42hs
Pity Álvarez anunció un show en Rosario

El músico Pity Álvarez confirmó a través de sus redes sociales una nueva presentación en vivo. Según publicó en su cuenta oficial de Instagram, el recital será el sábado 9 de mayo en el Autódromo de Rosario.

Pity Álvarez confirmó su regreso a Rosario con un recital en el autódromo

El anuncio generó gran revuelo entre sus seguidores, que esperaban novedades sobre su regreso a Rosario. En el mismo mensaje, el artista adelantó que en los próximos días dará a conocer los puntos de venta y la modalidad para adquirir las entradas.

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La fecha en Rosario se suma a una serie de movimientos recientes en torno a su actividad artística, que mantienen en alerta a su público, atento a cada novedad vinculada a sus presentaciones.

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Pity Álvarez Rosario Viejas Locas Autódromo
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