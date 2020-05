Pico Rubio invita a su público a encontrarse en un concierto virtual

El sábado el guitarrista y compositor paranaense Hernando Pico Rubio concretará su primer concierto virtual como solista. La cita está fijada a partir de las 21, a través de su canal de YouTube.

De esta manera, el reconocido guitarrista –que fuera jurado en los Premios Escenario 2019– se suma a la modalidad de conciertos vía streaming por la que han optado muchos artistas a nivel mundial que, valiéndose de la tecnología mantienen cierto contacto con su público en estos tiempos difíciles.

“Vamos cumpliendo bien la cuarentena, adaptándonos, si bien yo ya venía trabajando desde hace bastante con la computadora, ya sea con mi canal de YouTube o enseñándole a mis alumnos a través de Internet, cuando empezó la cuarentena tuve que adaptar esa modalidad para todos mis alumnos de mi academia de guitarra La Posta. Pensé que no iba a funcionar, pero nos pudimos adaptar muy bien y el trabajo se duplicó porque hay que grabar lecciones, hacer vivos, buscarle la vuelta”, señaló a Escenario.

Así, mientras el mundo se acostumbra a esta nueva realidad, los artistas no han perdido el tiempo y, acatando las medidas del distanciamiento social, siguen ofreciéndole música de calidad a sus seguidores.

“El recital va a ser en vivo a través de mi canal de YouTube Pico Rubio, la gente puede acceder escribiéndome a mis redes sociales o ingresando a mi página web picorubio.com/concierto donde tienen toda la información para acceder.

Voy a hacer un concierto como solista, lo cual hace mucho que no hacía, capaz que más de medio año. Estaré interpretando los temas que suelo hacer siempre pero además voy a hacer un recorrido por nuestra Argentina, el litoral, nuestra música del norte, arreglos de otros guitarristas, toda la música que me gusta interpretar. Y la gente va a poder interactuar conmigo a través de los comentarios. Me gusta hacer transmisiones en vivo y que la gente pueda participar, dejar sus saludos y compartir”, comentó el intérprete.

Pico Rubio es un reconocido guitarrista de la ciudad de Paraná; en su trayectoria ha obtenido importantes premios en los festivales y escenarios más destacados del país.

Como solista instrumental en el Certamen Pre Cosquín en 2017, en el Festival Nacional del Malambo realizado en Laborde y en el Encuentro Entrerriano de Folclore en 2015.Además se consagró como Revelación del Festival Nacional del Chamamé en 2017 en Federal, Entre Ríos y como Mejor Solista de Folclore año 2018 en los Premios Escenario de Diario UNO.

Es fundador de La Posta Academia de Guitarra que cuenta con gran cantidad de alumnos de todas las edades y creador de la comunidad on line Pasión Por El Malambo. En la actualidad se encuentra en la realización de sus últimos proyectos, por un lado Las 4 & Pico – Cuerdas Argentinas junto a Joaquín Dappen en guitarrón, Arito Cardoso en contrabajo y Abelardo Coronel Osuna en guitarra. Y por otro lado, el ciclo on line Argentina es Guitarra en el que todos los jueves, con la intención de difundir y sembrar curiosidad para todos los apasionados por este instrumento, comparte en vivo charlas y música con grandes referentes de la misma.

“Para el recital no se va a cobrar una entrada, pero sí se va a pedir una colaboración a conciencia, porque es nuestro trabajo y si bien lo hacemos porque nos gusta, es una de nuestras fuentes de ingreso para poder seguir trabajando, estudiando y mejorando. Sabemos que la situación es difícil, por eso es un precio accesible, que va de los 200 a los 300 pesos, según prefiera cada uno. Lo van a poder ver en familia, así que no es necesario que paguen todos, puede verlo toda la familia desde su casa con su teléfono celular, su computadora o su televisor. Y voy a regalar mi trabajo discográfico Allá por María Luisa a todos los que asistan a este concierto. El disco fue grabado hace dos años con mi conjunto de guitarra a Las 4 & Pico - Cuerdas Argentinas y todavía no ha salido a la luz por todo esto que está sucediendo, así que se lo voy a regalar a todos los que me acompañen este sábado”, concluyó.

Para más información, ingresar a https://picorubio.com/concierto/.

Sadaic anunció que cobrará un arancel por shows on line

El viernes por la noche, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic) anunció a través de su sitio oficial que aplicará un arancel a los recitales y festivales “en el entorno digital”: se trata de una tarifa base “por la transmisión en simultáneo o diferido a través de redes o plataformas digitales, sin la posibilidad de descargas permanentes de obras musicales, con o sin concurrencia de espectadores en forma presencial”.

El nuevo arancel de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de la Música será de un 12% de los ingresos brutos de los eventos virtuales que cobren entrada. Además, se pagará un adicional de 250.000 pesos si el evento “tuviera una clara identificación institucional con un nombre o marca de empresa o institución”, y hasta 400.000 pesos en caso de que se transmita por otros medios aparte de Internet, con una tasa agregada –a definir por Sadaic– si hubieran emisiones adicionales.

“No entendemos si van a cobrar a todo tipo de recital, cómo se implementará dicho tarifario y por qué se incluye a las instituciones. Por eso solicitamos que se explique la decisión”, sostiene Juan Ignacio Vázquez, presidente de la Unión de Músicxs Independientes (UMI). Pero a la vez aclara: “Desde UMI siempre defendimos el derecho de autor, intérprete y productor fonográfico. Entendemos que es parte de nuestro salario como compositores, intérpretes y productores y vamos a seguir defendiendo dicho derecho”. Lo que no queda claro es si la medida recaudatoria es solo para megafestivales o eventos virtuales que generan grandes ingresos o para todos los shows”.