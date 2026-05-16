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Gualeguaychú lanzó el Fondo Municipal de Fomento a las Artes y la Cultura 2026

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 12 de junio y destinará más de $30 millones a becas y subsidios para proyectos culturales en Gualeguaychú

16 de mayo 2026 · 13:31hs
Gualeguaychú lanzó el Fondo Municipal de Fomento a las Artes y la Cultura 2026

El Gobierno de Gualeguaychú presentó oficialmente una nueva edición del Fondo Municipal de Fomento a las Artes y la Cultura, una herramienta destinada a acompañar proyectos artísticos y culturales de la ciudad. El lanzamiento se realizó este viernes por la noche en el Museo Casa Natal de Fray Mocho y reunió a artistas, gestores culturales y vecinos interesados en conocer los alcances de la convocatoria 2026.

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La actividad contó con la presencia del secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo; los concejales Raymundo Legaria y Juan Pablo Castillo; el asesor de la Dirección de Desarrollo Social, Marcos Henchoz; la responsable del Área de Género, Diversidad y Protección a Personas Vulnerables, Claudia Fiorotto, y Ana Severin, responsable del Área de Juventud.

Durante la presentación, Olano destacó la continuidad del programa y su consolidación como política pública. “El Fondo Municipal de las Artes ya está institucionalizado por Ordenanza, lo que garantiza su continuidad y protección para la comunidad. Es un recurso dedicado exclusivamente a la cultura”, expresó el funcionario, quien además invitó a los artistas locales a presentar proyectos y aprovechar la convocatoria.

El programa se implementará por tercer año consecutivo y contará con un presupuesto superior a los 30 millones de pesos destinados a becas de formación y subsidios para proyectos culturales. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 12 de junio y los resultados se anunciarán durante la primera semana de julio.

En ese marco, Castillo remarcó la importancia de sostener espacios de acompañamiento para el sector artístico local. “Sabemos que las ideas y la creatividad no tienen límites y por eso queremos estar ahí, dando ese impulso necesario para que cada proyecto pueda crecer”, señaló.

El Fondo apunta a fomentar y acompañar producciones vinculadas a distintas disciplinas, entre ellas artes visuales, música, literatura, audiovisual y artes escénicas, además de propuestas comunitarias y proyectos de rescate patrimonial.

Además, el subsecretario destacó el valor cultural e identitario de las producciones locales. “En cada obra, en cada expresión, hay una identidad que nos distingue, un sello propio de Gualeguaychú que merece ser compartido con el mundo”, afirmó.

En sus dos ediciones anteriores, el programa permitió acompañar un total de 60 proyectos culturales, consolidándose como una herramienta sostenida en el tiempo y con impacto directo en la comunidad artística.

Los proyectos presentados serán evaluados según criterios de relevancia cultural, impacto comunitario, viabilidad, creatividad e innovación. Las iniciativas seleccionadas deberán realizar una devolución abierta a la comunidad para garantizar el acceso público a las propuestas desarrolladas.

Desde el Municipio invitaron a artistas y trabajadores culturales de la ciudad a participar de esta nueva convocatoria. Las bases y condiciones podrán solicitarse a través del WhatsApp de la Dirección de Cultura, al 3446-531045, de lunes a viernes de 7 a 13. La entrega de la documentación será exclusivamente presencial.

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Gualeguaychú Fondo Municipal de Fomento a las Artes y la Cultura Arte
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