Pedro Aznar realizará dos conciertos en la ciudad de Paraná

El músico y multiinstrumentista, Pedro Aznar presenta su nuevo álbum"El mundo no se hizo en dos días"

El día Miércoles 4 de octubre a las 21. en el Teatro 3 de Febrero presentará su nuevo álbum: “El mundo no se hizo en dos días”. Pedro Aznar presentará su más reciente álbum en formato unipersonal, donde ejecuta varios instrumentos y hará un recorrido por diferentes canciones de su vasta trayectoria, entre las cuales no faltarán sus grandes éxitos.

Este show forma parte de una gira de presentación de “El mundo…” que abarca varias localidades a lo largo y ancho de la Argentina, y otras ciudades de América Latina. Paraná no será la excepción y, por localidades agotadas, se sumó una noche más a su presentación en la capital provincial.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pedro Aznar (@aznar_pedro)

La propuesta resulta algo atípica para los tiempos digitales y las plataformas de streaming. En su formato digital los 121 minutos de música sugieren que nos enfrentamos a un álbum largo. En tanto en su formato de CD y vinilo vemos un disco doble: las diez canciones del primer disco corresponden al día uno y las otras diez del segundo disco al día dos.

Al disco doble se le suma el arte de tapa del diseñador gráfico Alejandro Ros, con una imagen que representa a Adán y Eva con cascos de astronautas en lugar de cabezas, jugando con miniaturas del planeta Tierra.

Grabado entre 2018 y 2020 finalizando en la pandemia, el álbum comienza con un gran tema homónimo donde Aznar interpreta una especie de rap ecologista que intenta dar un mensaje de cuidado del planeta Tierra.

Le sigue “Dejando la tormenta atrás”, donde el cantante deja el hip hop de lado y nos propone una tema de canto lírico, acorde con el resto de su extensa obra.

En estas dos canciones iniciales podemos escuchar un resumen del estilo general del álbum: con temas de rap armado de muchas palabras con el cual intenta denunciar un presente por momentos incierto. Usando ritmos contemporáneos como el trap y el reggaetón; otros que van por el lado tierno y sensible.

Diecinueve canciones originales –y una versión de “All of Me”, la balada de John Legend delicadamente convertida en “Todo de mí”.

15 f1.jpg

Aznar en este disco se permite abordar desde el rap hasta la música barroca, pasando naturalmente por el rock, el soul, el jazz, folks varios y reggaetón. Reafirmando el aquí y ahora expresivo de un músico empeñado en dar testimonio de esta época y sus sinuosidades.

Un disco doble. Veinte canciones divididas en dos discos: “Día 1” y “Día 2”. Como hizo en otros trabajos, también en El mundo no se hizo en dos días Aznar logra que la variedad y la abundancia no atenten contra la unidad.

Parte del gran atractivo de los álbumes dobles es que la segunda parte tenga algo diferente a la primera o que complemente a la anterior.

No es el caso de El mundo no se hizo en dos días. La segunda parte arranca con “Tu madre fue una perra”, una canción de Aznar cantando con una batería muy adelante, que, aunque el título tiene mucha potencia, no se diferencia de las anteriores. A ese le sigue el hit de reggaetón crítico “No voy a cantarle a tu culo”. Aznar decide hacer una sátira del reggaetón.

Al resto del segundo álbum, intencionalmente o no, le siguen canciones taciturnas, algo tristes. “Duermevela”, por ejemplo, pasa los cinco minutos y es absolutamente melancólica. En tanto que “Polonaise” es un valsecito de violines y pianos que cuenta una historia muy triste. Merece una mención aparte “Todo de mí”, versión en español de “All of Me” de John Legend.

Por entradas agotadas, se agrega una nueva función más de Pedro Aznar en Paraná

Más sobre Pedro Aznar en Instagram o en su canal de youtube