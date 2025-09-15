Uno Entre Rios | Escenario | Patrimonio

Patrimonio arquitectónico: hasta el 26 de septiembre se reciben postulaciones para preservarlo

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos prorrogó el plazo para participar del concurso Beneficio a la conservación del patrimonio edilicio

15 de septiembre 2025 · 13:19hs
La Secretaría de Cultura de Entre Ríos prorrogó el plazo para participar del concurso Beneficio a la conservación del patrimonio edilicio, que busca promover la preservación urbana del patrimonio arquitectónico de la provincia. Las postulaciones se recibirán hasta el 26 de septiembre inclusive.

El concurso, que llega a su tercera edición, está basado en la ley provincial de patrimonio cultural material e inmaterial N° 11.046/21 y ofrece como premio la exención del Impuesto Inmobiliario Urbano provincial a los propietarios particulares de inmuebles con declaratoria patrimonial que resulten seleccionados por el jurado. La exención comenzará a regir a partir del período 2026.

También se otorgará una distinción a inmuebles propiedad de organismos públicos nacionales, provinciales o municipales. El jurado estará integrado por tres especialistas en patrimonio, y evaluará obras de preservación y restauración realizadas sobre edificios urbanos con declaratoria patrimonial provincial, tanto de particulares como de instituciones públicas o entidades civiles sin fines de lucro.

Los criterios de selección consideran el grado de conservación o restauración, la antigüedad, representatividad, integridad y autenticidad de cada inmueble. En los inmuebles privados, los beneficios se otorgarán de la siguiente manera: primer seleccionado, exención por tres años; segundo, por dos años; y tercer lugar, por un año. Los inmuebles públicos recibirán mención especial y placa de reconocimiento.

Las postulaciones pueden enviarse en sobre cerrado o presentarse personalmente en Carlos Gardel 42, Paraná, de lunes a viernes de 9 a 12, o enviarse por mail a: [email protected].

Patrimonio Beneficio a la conservación del patrimonio edilicio Entre Ríos
