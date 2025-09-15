Uno Entre Rios | La Provincia | UPCN

UPCN: "La recategorización está firmada en paritarias, de eso no se vuelve"

“A las recategorizaciones las vamos a exigir”, aseguró Carina Domínguez de UPCN tras la postergación de la paritaria prevista para este lunes

15 de septiembre 2025 · 11:28hs
“A las recategorizaciones las vamos a exigir”

“A las recategorizaciones las vamos a exigir”, aseguró Carina Domínguez de UPCN tras la postergación de la paritaria prevista para este lunes 

Tras la decisión del gobierno provincial de posponer la paritaria prevista para este lunes a fin de dar continuidad a la discusión del Instructivo de Recategorizaciones 2026, la secretaria adjunta de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) Entre Ríos, Carina Domínguez dijo que no se retrocederá en ese punto. “El hecho de que se cambiara la fecha no significa que el gobierno pueda postergar el compromiso, faltar a la palabra de la paritaria y defraudar a nuestros compañeros”.

El viernes a última hora el gobierno provincial notificó a UPCN la postergación del encuentro paritario y propuso como nueva fecha el miércoles 24 de septiembre. “Sabemos que el gobierno está trabajando sobre nuestra propuesta. Hay varios aspectos que deben analizarse desde el punto de vista técnico y en ese sentido están realizando reuniones para evaluar cómo materializar el proceso que nosotros planteamos. Y nos tienen permanentemente informados”, explicó Domínguez.

Quini 6: Tengo clientes de hace 20 años, ojalá sea uno de ellos, dijo el agenciero

Quini 6: "Tengo clientes de hace 20 años, ojalá sea uno de ellos", dijo el agenciero

Segundo operativo de donación de órganos en Concordia: ya son 59 en Entre Ríos en lo que va del año.

Segundo operativo de donación de órganos en Concordia: ya son 59 en Entre Ríos en lo que va del año

Señaló que “en los pasillos de la Casa de Gobierno se rumorea que hay alguna reserva para poder concretar las recategorizaciones”. Añadió que “en las asambleas los trabajadores nos dicen que descreen que esto se llegue a cumplir; entendemos que sientan esto porque viven un clima donde la constante es dejar a los trabajadores en el último plano”. Pero aseguró: “Desde UPCN estamos absolutamente convencidos de que no va a haber posibilidad de retroceder en este punto”.

En el mismo sentido remarcó: “Le queremos decir al gobierno que la recategorización está firmada en paritarias, de eso no se vuelve. Lo que en todo caso podemos hacer es revisar los términos, pero no puede haber demoras excesivas porque fue parte de un acuerdo incorporado a la política salarial”. Y subrayó: “No importa que la paritaria no sea hoy, a las recategorizaciones las vamos a exigir”.

Paritarias estatales gobierno ATE UPCN.jpg

“Hay cuestiones nuevas cuya implementación puede traer alguna duda, pero de ninguna manera el gobierno puede incumplir el compromiso, faltar a la palabra de la paritaria y defraudar a los trabajadores”, aseveró Domínguez.

Al reforzar la necesidad de este nuevo proceso, señaló: “La ultima recategorización fue en 2022. Transcurrió el tiempo, por eso ahora insistimos en esta instancia, que es muy importante porque entendemos que será la última antes del convenio colectivo de trabajo”.

La dirigente sindical se refirió luego a los plazos. “Habrá un tiempo para elaborar el Registro Único de Capacitaciones, y se deberá hacer también un sistema o procedimiento digitalizado para llevar adelante las distintas etapas en forma semiautomática a través del entrecruzamiento de datos”, apuntó.

“Si hablamos de carrera, concursos y convenio colectivo, se tienen que efectivizar para empezar a trabajar desde un piso cierto en la promoción de los empleados públicos que están contenidos en nuestra ley 9755”, remarcó.

Recordó también que la semana pasada el Sindicato realizó un nutrido encuentro con delegados para abordar este tema. “Nuestra propuesta intenta un consenso con los trabajadores. Sabemos que hay temores, pero hay que modernizar también este proceso”, expresó por último la Secretaria Adjunta.

UPCN recategorizaciones Paritarias Carina Domínguez
Noticias relacionadas
bacheos en la ruta 51, entre urdinarrain y pastor britos

Bacheos en la ruta 51, entre Urdinarrain y Pastor Britos

Colectivos Fluviales saturados generan malestar y quejas de los estudiantes de la UNL.

Paraná - Santa Fe: colectivos saturados generan malestar y quejas de los estudiantes 

El lunes comenzó inestable, con alerta amarilla. Luego se aguardan mejores condiciones. La semana tendrá nuevas lluvias para ciertos sectores de Entre Ríos

Entre Ríos: lunes inestable con probabilidad de lluvias y tormentas en varios departamentos

Se emitió un alerta amarilla para norte y centro del territorio provincial, por lluvias y tormentas para este lunes.

Alerta Amarilla por lluvias y tormentas en el norte y centro de Entre Ríos

Ver comentarios

Lo último

Patrimonio arquitectónico: hasta el 26 de septiembre se reciben postulaciones para preservarlo

Patrimonio arquitectónico: hasta el 26 de septiembre se reciben postulaciones para preservarlo

Atlético Paraná tiene DT para el Torneo Regional Amateur

Atlético Paraná tiene DT para el Torneo Regional Amateur

Quini 6: Tengo clientes de hace 20 años, ojalá sea uno de ellos, dijo el agenciero

Quini 6: "Tengo clientes de hace 20 años, ojalá sea uno de ellos", dijo el agenciero

Ultimo Momento
Patrimonio arquitectónico: hasta el 26 de septiembre se reciben postulaciones para preservarlo

Patrimonio arquitectónico: hasta el 26 de septiembre se reciben postulaciones para preservarlo

Atlético Paraná tiene DT para el Torneo Regional Amateur

Atlético Paraná tiene DT para el Torneo Regional Amateur

Quini 6: Tengo clientes de hace 20 años, ojalá sea uno de ellos, dijo el agenciero

Quini 6: "Tengo clientes de hace 20 años, ojalá sea uno de ellos", dijo el agenciero

Segundo operativo de donación de órganos en Concordia: ya son 59 en Entre Ríos en lo que va del año

Segundo operativo de donación de órganos en Concordia: ya son 59 en Entre Ríos en lo que va del año

Disertarán sobre inmigración judía y los Manecos en Entre Ríos

Disertarán sobre inmigración judía y los Manecos en Entre Ríos

Policiales
Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Feliciano: balearon a un policía en la cabeza y hay un detenido

Feliciano: balearon a un policía en la cabeza y hay un detenido

Vuelco de un vehículo en Ruta 168: el conductor fue rescatado por bomberos

Vuelco de un vehículo en Ruta 168: el conductor fue rescatado por bomberos

La Justicia investiga a exfiscal tras denuncia de adolescentes por abuso y secuestro

La Justicia investiga a exfiscal tras denuncia de adolescentes por abuso y secuestro

Megaoperativo en Concordia: nueve detenidos y fuerte golpe al narcomenudeo

Megaoperativo en Concordia: nueve detenidos y fuerte golpe al narcomenudeo

Ovación
Atlético Paraná tiene DT para el Torneo Regional Amateur

Atlético Paraná tiene DT para el Torneo Regional Amateur

Liga Provincial: tres equipos cerraron la primera rueda con puntaje ideal

Liga Provincial: tres equipos cerraron la primera rueda con puntaje ideal

Rugby: Entre Ríos se consagró campeón de la Copa de Plata en el M16

Rugby: Entre Ríos se consagró campeón de la Copa de Plata en el M16

¿Pueden Los Pumas ser campeones del Rugby Championship 2025?

¿Pueden Los Pumas ser campeones del Rugby Championship 2025?

A Matías Russo un toque lo privó de lograr el campeonato

A Matías Russo un toque lo privó de lograr el campeonato

La provincia
Quini 6: Tengo clientes de hace 20 años, ojalá sea uno de ellos, dijo el agenciero

Quini 6: "Tengo clientes de hace 20 años, ojalá sea uno de ellos", dijo el agenciero

Segundo operativo de donación de órganos en Concordia: ya son 59 en Entre Ríos en lo que va del año

Segundo operativo de donación de órganos en Concordia: ya son 59 en Entre Ríos en lo que va del año

UPCN: La recategorización está firmada en paritarias, de eso no se vuelve

UPCN: "La recategorización está firmada en paritarias, de eso no se vuelve"

Bacheos en la ruta 51, entre Urdinarrain y Pastor Britos

Bacheos en la ruta 51, entre Urdinarrain y Pastor Britos

Paraná - Santa Fe: colectivos saturados generan malestar y quejas de los estudiantes 

Paraná - Santa Fe: colectivos saturados generan malestar y quejas de los estudiantes 

Dejanos tu comentario