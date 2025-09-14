Uno Entre Rios | Ovación | Matías Russo

A Matías Russo un toque lo privó de lograr el campeonato

El paranaense Matías Russo llegó tercero en las 3 horas en Mugello y se quedó en las puertas del título. Un toque, cuando iban ganando, los marginó de la corona.

14 de septiembre 2025 · 18:23hs
Matías Russo bajo la conducción del Porsche 911 junto a Vittoria Piria.

Por una nueva fecha del Gran Turismo Italiano el paranaense Matías Russo llegó en el tercer lugar en la categoría GT Cup AM 2 en la conducción junto a la italiana Vittoria Piria. La prueba se desarrolló en el mítico circuito de Mugello y el entrerriano junto a su compañera estuvieron a bordo de un Porsche 911 del equipo SP Racing Team.

Matías Russo hizo una buena temporada en Italia.

Lamentablemente, a Russo y Piria no le alcanzó para consagrarse campeones en su primera temporada dentro de la categoría, pero fue para estacar su año en la divisional italiana, donde ganaron dos carreras en circuito históricos como en Misano y en Imola.

Cabe destacar que al momento de la conducción de Piria, recibió un toque cuando estaban en el liderazgo de la competencia por amplio margen. Ese incidente la obligó a la italiana a ingresar al sector de boxes para reparar su auto y allí se esfumaron las chances de lograr el título.

La carrera, que se desarrolló en la mañana de Argentina, dejó como ganadores a Paolo Calcagno, Diego Stifter y Lodovico Laurini con un Porsche 911 del equipo Racevent. Los ganadores emplearon un total de 85 vueltas a las tres horas de duración de la competencia. Con la victoria, Calcagno se llevó el título de campeón.

Matías Russo había largado desde la pole

Este domingo, Russo y Piria habían largado desde la primera posición en la categoría, pero a lo largo de la prueba se retrasaron y finalizaron a cinco vueltas de los ganadores. De esta manera, se cerró la temporada del Gran Turismo Italiano que dejó una nueva experiencia para el piloto de Paraná, que dejó un resultado satisfactorio al quedar en el tercer lugar en el torneo 2025.

