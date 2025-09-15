La ANAC habilitó el aeropuerto de Concordia para vuelos comerciales, sanitarios y de emergencia

La operatividad del aeropuerto de Concordia fortalecerá la conectividad y el desarrollo productivo de la región de Salto Grande

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) habilitó el aeropuerto de Concordia. La nueva terminal permitirá vuelos comerciales, sanitarios y de emergencia, fortaleciendo la conectividad y el desarrollo productivo de la región de Salto Grande. Es “una obra estratégica que potencia empleo, inversiones y turismo para la región”, subrayaron desde el municipio local.

“Como estaba previsto y dentro de los plazos anunciados, este lunes 15 de septiembre el Aeropuerto Concordia ‘Comodoro J.J. Pierrestegui’ inicia oficialmente su actividad, quedando habilitado por la ANAC para vuelos de aviación civil, sanitaria, militar y de emergencia”, precisó la Municipalidad en un comunicado .

Nueva etapa

En el texto afirmaron, además que el logro “es fruto del esfuerzo” del Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto de Concordia (E.D.A.A.C.), responsable de la administración de la terminal, junto al Municipio de Concordia, la comunidad aeroportuaria ya asentada en Concordia (SMN, ANAC, EANA, PSA, ORSNA y Bomberos); con el acompañamiento permanente del Gobierno de Entre Ríos a través de la Unidad Ejecutora Provincial, consignó ElEntreRíos.

“La apertura de la readecuada terminal marca el inicio de una nueva etapa para la conectividad de la ciudad y el desarrollo turístico y productivo de la región de Salto Grande, potenciando la llegada de inversiones, la generación de empleo y la expansión de servicios”, indicaron.Concordia, entre “las ciudades con mayor proyección”El presidente del E.D.A.A.C. y secretario de Desarrollo Productivo, Federico Schattenhofer, destacó: “Este aeropuerto es una pieza clave del legado de gestión de Francisco Azcué que implica sentar las bases de un gran cambio en la producción y en el paradigma productivo de Concordia. Hoy damos un paso concreto para mejorar la conectividad, optimizar la logística y fortalecer la competitividad de las empresas, atrayendo inversiones y generando trabajo genuino.”

Importancia estratégica

Por su parte, el intendente Francisco Azcué resaltó la importancia estratégica de la obra y agradeció el acompañamiento de la Provincia: “La habilitación del aeropuerto no es solo una obra de infraestructura, sino una decisión política que ubica a Concordia en el mapa de las ciudades con mayor proyección. Quiero reconocer el compromiso del gobernador Rogelio Frigerio y de la Unidad Ejecutora Provincial, que estuvieron presentes en cada etapa. También, quiero destacar el rol central del Municipio, que articuló esfuerzos para hacer esto posible.”

Azcué subrayó además la dimensión regional del proyecto: “Este aeropuerto les pertenece a todos. Si trabajamos unidos (intendentes, gobierno provincial y sector privado) podremos capitalizar esta infraestructura para potenciar el turismo, el comercio y otras actividades importantes para el crecimiento del litoral. Desde la política debemos ser facilitadores: los verdaderos protagonistas son los emprendedores y empresarios que impulsan la economía local.”Obras realizadasEl proyecto “Diseño, Construcción y Readecuación del Aeropuerto Comodoro Juan José Pierrestegui” se ejecutó en el marco del Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Principales mejoras en el aeropuerto de Concordia

• Nueva terminal de pasajeros de 1.850 metros cuadrados con estacionamiento para autos y ómnibus.

• Plataforma comercial preparada para aeronaves de gran porte como Boeing 737-800 o Airbus A320.

• Torre de control moderna, pista extendida a 2.000 metros y plataforma de 130 x 80 metros para tres aeronaves de diseño simultáneas.

• Nuevo sistema de balizamiento

• Nueva Planta de combustibles de JET y AVGAS

• Nuevos edificios para organismos nacionales: SMN, ANAC, EANA, PSA, ORSNA y Bomberos (SEI).

Su ubicación estratégica, a pocos kilómetros del Centro de Frontera Concordia-Salto y de la RN14, convierte a la terminal en un acceso rápido y directo hacia ciudades como Salto (ROU), Colón, Federación y Chajarí, fortaleciendo la integración regional.

“Con esta obra, Concordia se posiciona como una ciudad atractiva para invertir, trabajar y vivir, consolidando un modelo de desarrollo que combina infraestructura moderna, producción diversificada y una visión de futuro compartida entre el Estado, el sector privado y la comunidad”, concluyó el comunicado.