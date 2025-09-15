Ya son 59 los operativos en Entre Ríos en 2025. En Concordia, una familia respetó la voluntad de donar y dos personas recibirán una nueva oportunidad.

Segundo operativo de donación de órganos en Concordia: ya son 59 en Entre Ríos en lo que va del año.

Un nuevo operativo de donación de órganos se llevó a cabo en el hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia . Se trata del segundo procedimiento realizado en ese establecimiento en lo que va del año. Con este, ya suman 59 los operativos concretados en toda la provincia de Entre Ríos durante 2025.

En esta oportunidad, el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Entre Ríos (Cucaier) resaltó "la experiencia y el compromiso de la Unidad Coordinadora de Trasplante y de todo el personal del hospital que acompañó el proceso de donación".

Donación de órganos en el Masvernat: Entre Ríos alcanza los 59 operativos en 2025

Hospital Masvernat (1).jpeg

Asimismo, destacaron "el gesto solidario de otra familia entrerriana, que respetó la voluntad de la persona fallecida", lo cual permitirá mejorar la calidad de vida de dos personas receptoras.

Desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos agradecieron "la decisión en nombre de las personas trasplantadas y sus familias, ya que a pesar del profundo dolor, pudieron dar una nueva oportunidad de vida".