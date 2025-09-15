Disertarán sobre inmigración judía y los Manecos en Entre Ríos El jueves 18 de septiembre, se realizará en el Archivo General de Entre Ríos una charla sobre las distintas corrientes inmigratorias en Entre Ríos 15 de septiembre 2025 · 12:48hs

Corrientes inmigratorias en Entre Ríos

El jueves 18 de septiembre, a las 18, se realizará una charla sobre las distintas corrientes inmigratorias de la provincia, en la sede del Archivo General de Entre Ríos (Alameda de la Federación 222, Paraná). La actividad será con acceso libre y gratuito.

Corrientes inmigratorias de Entre Ríos1 Corrientes inmigratorias en Entre Ríos La propuesta forma parte del ciclo El Archivo nos cuenta: Memoria Entrerriana, bajo el título Viajando por las distintas corrientes inmigratorias de Entre Ríos. La disertación estará a cargo del historiador Osvaldo Quiroga y de Abraham Arcushin, quienes se referirán a la inmigración judía en Entre Ríos y a los Manecos.

El Archivo General de Entre Ríos, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura provincial, desarrolla estos encuentros para dar a conocer el patrimonio, la historia y aspectos de la identidad entrerriana. Informes: Alameda de la Federación 222, Paraná – Teléfono: 0343 421-1073.