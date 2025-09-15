Uno Entre Rios | Escenario | Entre Ríos

Disertarán sobre inmigración judía y los Manecos en Entre Ríos

El jueves 18 de septiembre, se realizará en el Archivo General de Entre Ríos una charla sobre las distintas corrientes inmigratorias en Entre Ríos

15 de septiembre 2025 · 12:48hs
Corrientes inmigratorias en Entre Ríos

Corrientes inmigratorias en Entre Ríos
Disertarán sobre inmigración judía y los Manecos en Entre Ríos

El jueves 18 de septiembre, a las 18, se realizará una charla sobre las distintas corrientes inmigratorias de la provincia, en la sede del Archivo General de Entre Ríos (Alameda de la Federación 222, Paraná). La actividad será con acceso libre y gratuito.

Corrientes inmigratorias de Entre Ríos1

Corrientes inmigratorias en Entre Ríos

La propuesta forma parte del ciclo El Archivo nos cuenta: Memoria Entrerriana, bajo el título Viajando por las distintas corrientes inmigratorias de Entre Ríos. La disertación estará a cargo del historiador Osvaldo Quiroga y de Abraham Arcushin, quienes se referirán a la inmigración judía en Entre Ríos y a los Manecos.

Beneficio a la conservación del patrimonio edilicio

Patrimonio arquitectónico: hasta el 26 de septiembre se reciben postulaciones para preservarlo

Segundo operativo de donación de órganos en Concordia: ya son 59 en Entre Ríos en lo que va del año.

Segundo operativo de donación de órganos en Concordia: ya son 59 en Entre Ríos en lo que va del año

El Archivo General de Entre Ríos, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura provincial, desarrolla estos encuentros para dar a conocer el patrimonio, la historia y aspectos de la identidad entrerriana.

Informes: Alameda de la Federación 222, Paraná – Teléfono: 0343 421-1073.

LEER MÁS: "Crimen" llega a Paraná con un viaje musical por la obra de Gustavo Cerati

Entre Ríos Inmigración Archivo General de Entre Ríos
Noticias relacionadas
El lunes comenzó inestable, con alerta amarilla. Luego se aguardan mejores condiciones. La semana tendrá nuevas lluvias para ciertos sectores de Entre Ríos

Entre Ríos: lunes inestable con probabilidad de lluvias y tormentas en varios departamentos

Los Jadar tuvieron su cierre este domingo por la noche en Rosario.

Rosario despidió los Jadar 2025 con emoción y protagonismo entrerriano

Entre Ríos manifestó ante la Corte Suprema de Justicia su interés en mantener el juicio que promovió contra Nación por los excedentes de Salto Grande.

Entre Ríos insiste ante la Corte con su demanda contra Nación por los excedentes de Salto Grande

Un hombre fue condenado por la tenencia ilegal de media tonelada de explosivos. El cargamento fue descubierto en un operativo de rutina en 2024

Condenan a un hombre por trasladar explosivos sin permiso en Entre Ríos

Ver comentarios

Lo último

Patrimonio arquitectónico: hasta el 26 de septiembre se reciben postulaciones para preservarlo

Patrimonio arquitectónico: hasta el 26 de septiembre se reciben postulaciones para preservarlo

Atlético Paraná tiene DT para el Torneo Regional Amateur

Atlético Paraná tiene DT para el Torneo Regional Amateur

Quini 6: Tengo clientes de hace 20 años, ojalá sea uno de ellos, dijo el agenciero

Quini 6: "Tengo clientes de hace 20 años, ojalá sea uno de ellos", dijo el agenciero

Ultimo Momento
Patrimonio arquitectónico: hasta el 26 de septiembre se reciben postulaciones para preservarlo

Patrimonio arquitectónico: hasta el 26 de septiembre se reciben postulaciones para preservarlo

Atlético Paraná tiene DT para el Torneo Regional Amateur

Atlético Paraná tiene DT para el Torneo Regional Amateur

Quini 6: Tengo clientes de hace 20 años, ojalá sea uno de ellos, dijo el agenciero

Quini 6: "Tengo clientes de hace 20 años, ojalá sea uno de ellos", dijo el agenciero

Segundo operativo de donación de órganos en Concordia: ya son 59 en Entre Ríos en lo que va del año

Segundo operativo de donación de órganos en Concordia: ya son 59 en Entre Ríos en lo que va del año

Disertarán sobre inmigración judía y los Manecos en Entre Ríos

Disertarán sobre inmigración judía y los Manecos en Entre Ríos

Policiales
Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Feliciano: balearon a un policía en la cabeza y hay un detenido

Feliciano: balearon a un policía en la cabeza y hay un detenido

Vuelco de un vehículo en Ruta 168: el conductor fue rescatado por bomberos

Vuelco de un vehículo en Ruta 168: el conductor fue rescatado por bomberos

La Justicia investiga a exfiscal tras denuncia de adolescentes por abuso y secuestro

La Justicia investiga a exfiscal tras denuncia de adolescentes por abuso y secuestro

Megaoperativo en Concordia: nueve detenidos y fuerte golpe al narcomenudeo

Megaoperativo en Concordia: nueve detenidos y fuerte golpe al narcomenudeo

Ovación
Atlético Paraná tiene DT para el Torneo Regional Amateur

Atlético Paraná tiene DT para el Torneo Regional Amateur

Liga Provincial: tres equipos cerraron la primera rueda con puntaje ideal

Liga Provincial: tres equipos cerraron la primera rueda con puntaje ideal

Rugby: Entre Ríos se consagró campeón de la Copa de Plata en el M16

Rugby: Entre Ríos se consagró campeón de la Copa de Plata en el M16

¿Pueden Los Pumas ser campeones del Rugby Championship 2025?

¿Pueden Los Pumas ser campeones del Rugby Championship 2025?

A Matías Russo un toque lo privó de lograr el campeonato

A Matías Russo un toque lo privó de lograr el campeonato

La provincia
Quini 6: Tengo clientes de hace 20 años, ojalá sea uno de ellos, dijo el agenciero

Quini 6: "Tengo clientes de hace 20 años, ojalá sea uno de ellos", dijo el agenciero

Segundo operativo de donación de órganos en Concordia: ya son 59 en Entre Ríos en lo que va del año

Segundo operativo de donación de órganos en Concordia: ya son 59 en Entre Ríos en lo que va del año

UPCN: La recategorización está firmada en paritarias, de eso no se vuelve

UPCN: "La recategorización está firmada en paritarias, de eso no se vuelve"

Bacheos en la ruta 51, entre Urdinarrain y Pastor Britos

Bacheos en la ruta 51, entre Urdinarrain y Pastor Britos

Paraná - Santa Fe: colectivos saturados generan malestar y quejas de los estudiantes 

Paraná - Santa Fe: colectivos saturados generan malestar y quejas de los estudiantes 

Dejanos tu comentario