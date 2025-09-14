Este año, la Feria de la Palabra tendrá un marcado matiz borgiano, inspirado en el vínculo de Jorge Luis Borges con Entre Ríos.

Concepción del Uruguay se prepara para la 5ª edición de la Feria de la Palabra

Los días 10, 11 y 12 de octubre se realizará en Concepción del Uruguay la quinta edición de la Feria de la Palabra , organizada por la Municipalidad, bajo el lema “Laberinto. Memoria. Espejo”. Este año, el evento tendrá un marcado matiz borgiano, inspirado en el vínculo de Jorge Luis Borges con Entre Ríos.

El encuentro, que ya se consolidó como un espacio de referencia en la región, invita al público uruguayense a disfrutar de la literatura en todas sus formas: escrita, hablada, actuada y cantada. El epicentro será la carpa ubicada frente a la Plaza General Francisco Ramírez, acompañada de otros espacios culturales situados en los alrededores.

Literatura borgiana

La feria contará con la participación de universidades, libreros, librerías, escritores, editoriales locales y distintos actores del ámbito literario y cultural, quienes vienen trabajando en conjunto con el área de Cultura del Municipio y el equipo de producción de la feria para dar forma a esta nueva edición.

Este año, el evento tendrá un marcado matiz borgiano, inspirado en el vínculo de Jorge Luis Borges con Entre Ríos, ya que su padre, Jorge Guillermo Borges, nació en Paraná. El lema elegido, “Laberinto. Memoria. Espejo”, refleja algunos de los símbolos más característicos en la obra del escritor, cuyo legado será el eje de las propuestas.

Próximamente se dará a conocer el programa completo de actividades y los disertantes que formarán parte de esta edición, que repasará la literatura borgiana y acercará a los uruguayenses una vez más a la palabra en sus diversas formas.