¿Pueden Los Pumas ser campeones del Rugby Championship 2025?

A dos partidos del final y con solo dos puntos de diferencia, Los Pumas mantienen viva la ilusión de conquistar el Rugby Championship 2025.

15 de septiembre 2025 · 09:29hs
Foto: Gentileza/Prensa UAR

Tras la gran victoria frente a Australia en Sídney, el seleccionado argentino de rugby vuelve a ilusionarse. Aunque Los Pumas están últimos en la tabla de posiciones, el panorama es mucho más alentador de lo que parece: están a solo dos puntos del líder y con reales chances de pelear por el título hasta el final.

Este Rugby Championship está más parejo que nunca. Todos los equipos tienen dos triunfos y dos caídas, y la tabla refleja esa paridad extrema: Australia lidera con 11 puntos, seguida por Sudáfrica y Nueva Zelanda con 10, mientras que Argentina suma 9. A falta de dos fechas, el margen entre el primero y el último es mínimo, y todo se definirá en detalles.

A solo dos puntos del líder, Los Pumas mantienen viva la esperanza

Los Pumas enfrentan ahora un desafío clave: dos partidos seguidos frente a los Springboks. El primero será en Durban, una plaza históricamente difícil, pero una victoria allí podría cambiar por completo el panorama del torneo. La última jornada será aún más particular, ya que el equipo nacional cedió su localía y jugará en Twickenham, en Londres. Ese encuentro, programado para el sábado 4 de octubre, podría ser decisivo si Argentina llega con chances.

Con todos los equipos tan cerca en la tabla, los puntos bonus y la diferencia de tantos serán fundamentales. Una victoria sin bonus puede no alcanzar, pero un triunfo con punto extra y buena diferencia puede catapultar a Los Pumas a lo más alto. Dependerá también de los cruces entre sus rivales directos, especialmente el doble enfrentamiento entre Wallabies y All Blacks, que puede abrirle el camino al seleccionado argentino.

La oportunidad está. No será fácil, pero el objetivo está más cerca de lo que muchos imaginaban hace apenas una semana. Si Los Pumas logran hacer historia ante Sudáfrica, el sueño de levantar el trofeo por primera vez podría volverse realidad.

