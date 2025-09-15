Quini 6: "Tengo clientes de hace 20 años, ojalá sea uno de ellos", dijo el agenciero

De bares emblemáticos de Paraná a la suerte millonaria: Rogelio Andreoli es el agenciero que vendió la boleta ganadora del Quini 6 este domingo

Rogelio Andreoli aún no sale de su asombro. No suele ver en directo el sorteo del Quini 6, pero evidentemente este domingo el destino quiso que sí. Estaba frente al televisor y le pareció escuchar "agencia de tómbola Nº 1.084" y entonces le dijo a su compañera de vida: "vendí el Quini" , aunque más que afirmación en ese instante era una fuerte expresión de deseo. La ratificación fue inmediata, porque automáticamente comenzó a sonar el teléfono: sus hijas, sus clientes y amigos, todos querían compartir la alegría con el vendedor de la boleta ganadora.

Los vecinos de Lomas del Mirador II, Paraná 20 y Lomas I, de donde proviene el mayor porcentaje de su clientela, en general son familias de escasos recursos y justamente gran porcentaje de sus clientes son jubilados, trabajadores y en menor proporción padres de las dos escuelas cercanas a su local de calle Celia Torra al 400. Y el premio se da en un contexto económico de crisis en donde - aseguró el consultado- la gente juega menos, o directamente no juega porque debe priorizar los gastos fijos y los alimentos y se quedan con poco margen para soñar con "salir de pobres" a partir de los juegos de azar. Entonces, el saber que existe una gran posibilidad de que quién se hizo millonario de la noche a la mañana sea del barrio genera gran alegría: "Me hice cargo de la agencia hace 20 años y muchos de mis clientes lo son desde aquella época. Ojalá sea uno de ellos. Entiendo que tiene que ser de por acá, porque no tengo muchos clientes ocasionales", dijo a UNO Andreoli.

El Quini y la quiniela, los más populares

En la tómbola de Rogelio, los juegos más populares son la Quiniela y el Quini 6. Otros juegos como el Telequino y el Loto se juegan en menor medida. La reciente venta del Quini 6 es la primera vez que ocurre en su agencia, aunque hace poco vendió un premio de 15 millones. Aún con la adrenalina de la noticia de las últimas horas, repitió: "Justo lo estaba mirando el sorteo de Lotería de Santa Fe y me pareció haber escuchado 1084. Cuando confirmaron el número de la agencia me quedé helado, no sabía lo que pasaba. Mis clientes me llamaban lamentando no haber sido ellos los afortunados", contó entre risa Andreoli. En la modalidad Tradicional, los números favorecidos fueron 19-04-07-42-09-15. El afortunado acertó la combinación completa y se alzó con un premio total de $1.022.188.233,15.

También hizo referencia a la crisis económica actual y como los clientes modifican sus hábitos obligadamente: "Muchos clientes que jugaban al Quini 6 dos veces por semana, hoy juegan una vez y así", explicó y acotó que la merma se siente especialmente a fin de mes.

Habló del barrio, de la gente del lugar y del modo en que se acopló: "En el horario en que estoy es una zona tranquila. Me gusta. Cuando llegué, la tómbola ya estaba funcionando, se la compré a su antiguo dueño. Nunca he tenido problemas", señaló.

De mozo a agenciero

La vida de Rogelio no siempre estuvo ligada a los números de la suerte. Antes de ser agenciero, se desempeñó durante muchos años como mozo en algunos de los bares más emblemáticos de Paraná, entre ellos Los Alpes, Plaza Bar y Bugatti. Este cambio de profesión, hace dos décadas, lo llevó a un trabajo que hoy disfruta mucho: ""Es un trabajo muy piola porque te permite estar en contacto con la gente y conversar", aseguró.

La agencia que vende la boleta se queda con 0,86% del premio entregado tras descontar los impuestos y Andreoli aún no sabe en que invertirá el dinero: "Seguro será para la familia, pero no hemos pensado en nada todavía porque claramente aunque siempre se tiene la ilusión, uno no espera encontrarse con ser el vendedor de semejante premio", indicó. El paranaense vive junto a su esposa y es padre de dos hijas.