Coimas: piden investigar a Fernando Cerimedo por encubrimiento

15 de septiembre 2025 · 13:27hs
El abogado Gregorio Dalbón solicitó a la Justicia que se investigue al asesor en comunicación Fernando Cerimedo por el delito de encubrimiento, luego de que este declarara como testigo que tenía conocimiento de un presunto esquema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) como se desprende de los audios de Diego Spagnuolo. El pedido fue presentado ante el fiscal Franco Picardi e incluyó también a Natalia Basil, esposa de Cerimedo y exfuncionaria del organismo.

En su escrito, Dalbón reclamó: “Solicito se disponga la extracción de testimonios a fin de investigar a Fernando Cerimedo y Natalia Basil por el delito de encubrimiento (art. 277 del Código Penal de la Nación y 177 inc. 1º del Código Procesal Penal de la Nación), en virtud de haber tomado conocimiento de los hechos ilícitos que aquí se investigan y no haberlos denunciado ante la autoridad competente”.

Dalbón remarcó que Natalia Basil ocupó el cargo de Directora Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la ANDIS, con responsabilidad en el área de presupuesto. Por ese rol, sostuvo el abogado, su deber de denunciar era mayor: “Lo que la coloca en una posición agravada respecto de su deber de denunciar”.

Los abogados de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), presentaron la renuncia a su defensa en la causa en la que se investigan el presunto pago de coimas de la Suizo Argentina a funcionarios del Gobierno nacional, entre ellos, Karina Milei, la hermana del presidente, Javier Milei, a través de sobreprecios en la compra de medicamentos por parte del organismo público.

Según supo Ámbito, los defensores de Spagnuolo abandonaron su representación ante la Justicia en las últimas horas aduciendo "motivos personales", por lo que el exfuncionario público deberá nombrar a otro letrado en su lugar para que lo asista ante el expediente que tramita en los tribunales de Comodoro Py.

La novedad se conoció en medio de las dudas sobrevuelan al exfuncionario respecto a convertirse o no en un "imputado colaborador". Por lo pronto, tal como informó este medio, días atrás sus defensores habían solicitado más tiempo para responder sobre un planteo para anular el caso. Y hasta antes de dejar la representación, no habían definiciones al respecto.

La causa, iniciada a raíz de una serie de audios del exdirector de ANDIS, investiga una trama de corrupción que vincula a la droguería de la familia Kovalivker con la secretaria general de Presidencia y el subsecretario, Eduardo "Lule" Menem, sindicados por Spagnuolo como quienes cobrarían retornos de entre el 3% y el 8% sobre las contrataciones y compras realizadas por la agencia a la empresa privada.

