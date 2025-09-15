Gabriel Gómez: "Dimos un gran paso para la clasificación"

Ganar era clave para Patronato. Lo necesitaba para cortar una serie de tres juegos sin victorias y para no complicar su pelea por acceder a la siguiente instancia del campeonato de la Primera Nacional. Y los dirigidos por Gabriel Gómez conquistaron la misión que se trazaron ante Quilmes.

El resultado fue ajustado. El Rojinegro se impuso por la mínima diferencia. El marcador no reflejó lo que sucedió dentro del campo de juego del estadio Grella. El dueño de casa fue superior. No lo liquidó a tiempo. Sufrió sobre el final. Se desahogó cuando se consumió el tiempo.

Los rostros de felicidad describieron el valor del éxito. El mismo llegó acompañado de un buen rendimiento. Así lo remarcó Gabriel Gómez, en rueda de prensa. “Estoy contento porque hicimos buenos momentos de juego. Tal vez lo sufrimos porque no lo pudimos resolver antes en las transiciones que tuvimos en el segundo tiempo. Pero estoy muy contento con el grupo. El equipo dolido de la jornada anterior asumió el protagonismo. Y lo hizo ante un rival que tiene buenos jugadores, que a lo mejor no está pasando un buen momento, pero es Quilmes, un equipo grande. Creo que dimos un paso muy grande para la clasificación”.

La reacción de Patronato tras el duro golpe sufrido en Córdoba

La derrota en su visita a Racing de Córdoba impactó en el ánimo de los integrantes de la estructura Rojinegra. El modo en el que se produjo el traspié ante la Academia motivo una fuerte autoevaluación en barrio Villa Sarmiento. Al respectó Gómez acotó: "Todos fuimos autocríticos. Tuvimos una muy buena charla, Los chicos trabajaron muy bien como lo hacen siempre. Pero como que te das cuenta que hay una autocrítica en serio de todos nosotros como cuerpo técnico. En Córdoba reconocí que era responsable número uno. Los chicos se brindaron todo y nos vamos muy contentos".

Los jugadores respaldaron al entrenador dentro del juego con la entrega realizada para garantizar la victoria como local ante Quilmes. "En la cuestión actitud este equipo nunca tuvo problemas. El equipo salió a ser protagonista, tuvimos niveles altos, muy pocos jugadores se pueden decir que no estuvieron en el nivel. Y cuando vos tenés el 80 al 90% del equipo en un buen nivel, terminás jugando bien", señaló.

Luego agregó: "Me gustó que los chicos salgan a jugar con decisión y enojo. Estábamos todos enojados después de la derrota en Córdoba Ellos son los que más sufren. A veces es injusto las críticas que reciben. Este es un grupo de chicos que da todo y que sigue peleando arriba. Me gustó que hayan salido de esa manera", afirmó.

Contra Quilmes fue sólido en defensa, pero con dificultades para convertir

La solidez defensiva es una de las principales virtudes de Patronato en la segunda rueda. En los últimos cinco juegos logró conservar el cero en su arco en cuatro oportunidades. Por contrapartida, el equipo profundizó las dificultades para trasladar el balón al arco adversario.

"Hemos achicado ese margen de los goles en contra. Nos han metido muy pocos goles en hacer una ronda. Hemos metido por ahí menos goles también. Buscamos el equilibrio. El equipo Trabaja bien en lo defensivo. Y esta vez lo sufrimos porque no pudimos resolverlo antes. Pero tuvimos muchas situaciones de transiciones", señaló Gómez, quien confió en que los puntas se reencuentro con el gol. ,

"No me preocupa que no se hagan presente en la red, ya la van a empezar a meter. Gracias a Dios ganamos con gol de Barinaga. Ya la van a meter los que la tienen que meter", confió.

Las últimas batallas antes de disputar el reducido

La victoria ante Quilmes no le permitió escalar posiciones a Patronato. Asimismo logró distanciarse de Deportivo Maipú, equipo que está obteniendo el último pase a la siguiente instancia, y de Los Andes, que aspira ingresar al grupo de los ocho.

"Miramos toda la tabla, a los equipos que tenemos arriba y a quienes también están debajo nuestro", indicó el DT de Patronato. "Lógicamente que con esta victoria dimos un paso muy importante. Estamos a 6 puntos del noveno sobre 9 en juego. No podemos dejar pasar la clasificación. Pero hay que pelear para tratar de finalizar tercero, cuarto, para tener ventaja en un futuro playoff. Hoy dimos un paso gigante", reiteró.

El próximo sábado Patronato visitará a San Miguel. El Trueno Verde se ubica en el tercer escalón de la Zona A, pero podría ser superado en la tabla por el Rojinegro. "Es un rival que tiene jugadores generativos, importantes. Acá le ganamos bien, pero allá va a ser otro partido. Además es un rival directo. Será otra final", concluyó.