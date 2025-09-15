"Crimen" llega a Paraná con un viaje musical por la obra de Gustavo Cerati

El sábado 27 de septiembre, “Crimen” se presentará en el Teatro 3 de Febrero y su cantante Javier Tavarozzi habló en exclusiva con UNO

El sábado 27 de septiembre a las 21, el Teatro 3 de Febrero (25 de Junio 54) recibirá por primera vez en su escenario a Crimen , el espectáculo que celebra la música de Gustavo Cerati. Las entradas están disponibles en tickea.com.ar y en la boletería del teatro. Los clientes del Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe pueden acceder a 3 y 6 cuotas sin interés en compras online.

La propuesta invita a revivir la obra de uno de los artistas más influyentes del rock latinoamericano a través de clásicos como Crimen, Puente, Deja Vú, Fuerza Natural y muchos más. Con música en vivo y una puesta en escena trabajada en detalle, el show busca recrear la fuerza, la sensibilidad y la estética de la etapa solista del recordado músico.

Crimen está integrada por Javier Tavarozzi (voz y guitarra), Ignacio Tordente (guitarra, coros y dirección musical), Luciano Carrabs (batería), Sebastián Clementin (teclados), Damián Bacon (bajo) y Silvina Tordente (coros y dirección teatral). Se trata de músicos de amplia trayectoria que asumieron el desafío de mantener vivo el espíritu de Cerati con interpretaciones fieles y un trabajo escénico impactante.

En diálogo con UNO, el cantante Javier Tavarozzi expresó la expectativa que genera este estreno en Paraná: “Estamos muy contentos de poder ir a visitarlos. Desde el año pasado teníamos ganas de hacerlo y no se pudo concretar por cuestiones de tiempo. Llegamos con mucha expectativa y con ganas de compartir con todos ustedes”.

Sobre la selección del repertorio, Tavarozzi explicó que se priorizan los clásicos, pero también hay lugar para lo que el público pide:

Interpretar a un artista de la magnitud de Cerati supone un desafío especial. “Es muy difícil seguirlo”, reconoció el cantante. “Lo hacemos desde el amor, el respeto y el entusiasmo de homenajear a uno de los músicos más grandes, si no el más grande, del rock latinoamericano”.

La puesta en escena también forma parte central de la propuesta. El espectáculo cuenta con un cuidado vestuario, un despliegue de luces y sonido, e instrumentos que remiten a los utilizados por el propio Cerati. “La idea es que quienes alguna vez lo vieron en vivo revivan esa sensación, y que quienes no tuvieron esa posibilidad, puedan sentirlo cerca. Queremos que el espectador se lleve una experiencia no solo musical, sino también sensorial”, detalló Tavarozzi.

Finalmente, el cantante dejó un mensaje para los fans que asistirán al 3 de Febrero: “Los esperamos con muchas ganas de disfrutar y compartir la música de Gustavo juntos. Ojalá sea la primera de muchas veces que nos encontremos en Paraná”.