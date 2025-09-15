Liga Provincial: tres equipos cerraron la primera rueda con puntaje ideal

Ferro de San Salvador, Urquiza de Santa Elena y Regatas Uruguay celebraron su séptima victoria en serie en la Liga Provincial.

Se cerró este domingo la primera rueda de la fase clasificatoria de la Liga Provincial de Básquet. Ferro de San Salvador, Urquiza de La Paz y Regatas Uruguay se mantienen en la cima de las posiciones de sus respectivos sectores con puntaje ideal.

El Naranja derrotó como local a Estudiantes 77 a 68 para continuar en lo más alto de la tabla de la Conferencia 2. Marcos Acevedo terminó con 15 puntos y 10 rebotes, además de Marcos Revello y Ricardo Brite con 14 tantos cada uno. En el CAE Bautista Fernández registró 23 unidades, mientras que Román Rodríguez firmó 13 unidades y 10 recobres.

Recreativo es el flamante escolta de Urquiza. El Bochas derrotó en el estadio Raúl Bibi Gómez a Talleres 73 a 53. Valentino Salamone con 21 puntos fue el destacado, mientras que en el Rojo, Matías Stival anotó 15 unidades y Tobías Motura 14.

Por otro lado, Quique superó a Paracao por 82 a 78 en el Gigante del Parque. Hans Feder Ponce volvió a ser el goleador del Decano con 20 puntos, secundado por Ignacio Varisco con 16 unidades y 9 rebotes, además de los 14 tantos de Diego Villaverde. En Paracao, Joaquín Cabré terminó con 20 puntos y Franco Tomiozzo con 15.

Además, Independiente de La Paz superó a Progreso de Santa Elena 71 a 66.

Regatas no se apiadó de Juventud Unida

Por la Conferencia 4 Regatas venció claramente a Juventud Unida, en Gualeguaychú, 78 a 40. Luis Luciano superó a Atlético Tala 71 a 68. Peñarol de Rosario del Tala le ganó a Bancario de Gualeguay 69 a 64. Mientras que Zaninetti derrotó en Concepción del Uruguay a Atlético BH de Gualeguay 71 a 48.

Resultados de la Liga Provincial

Conferencia 1

Viernes

Ciclista 68 Sarmiento 65

Ferro 83 Olimpia 75

Sionista 86 Echagüe 62

Parque 52 Sportivo San Salvador 85

Conferencia 2

Domingo

Paracao 73 Quique 82

Urquiza 77 Estudiantes 68

Talleres 53 Recreativo 73

Independiente 71 Progreso 66

Conferencia 3

Viernes

San José 63 Ferro 61

Santa Rosa 80 Social 66

Estudiantes 84 Vélez 86

Sábado

Capuchinos 66 La Armonía 72

Conferencia 4

Domingo

Juventud Unida 40 Regatas 78

Atlético Tala 68 Luis Luciano 71

Zaninetti 71 BH 48

Bancario 64 Peñarol 69

Las posiciones de la Liga Provincial al cierre de la primera rueda

Conferencia 1

Ferro 14 (7-0)

Sportivo San Salvador 13 (6-1)

Sionista 12 (5-2)

Ciclista 11 (4-3)

Olimpia 10 (3-4)

Sarmiento 10 (3-4)

Echagüe 8 (1-6)

Parque 8 (1-6)

Conferencia 2

Urquiza 14 (7-0)

Recreativo 12 (5-2)

Estudiantes 11 (4-3)

Talleres 11 (4-3)

Quique 11 (4-3)

Independiente 9 (2-5)

Paracao 9 (2-5)

Conferencia 3

Estudiantes 12 (5-2)

Santa Rosa 12 (5-2)

Vélez 12 (5-2)

Ferro 11 (4-3)

Social 10 (3-4)

La Armonía 10 (3-4)

San José 9 (2-5)

Capuchinos 8 (1-6)

Conferencia 4

Regatas 14 (7-0)

Peñarol 12 (5-2)

BH 11 (4-3)

Bancario 11 (4-3)

Atlético Tala 10 (3-4)

Luis Luciano 10 (3-4)

Zaninetti 10 (3-4)

Juventud Unida 7 (0-7)