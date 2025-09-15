Uno Entre Rios | Ovación | Entre Ríos

Rugby: Entre Ríos se consagró campeón de la Copa de Plata en el M16

Entre Ríos cerró un gran torneo M16, quedándose con la Copa de Plata y el quinto puesto general tras una sólida actuación en ambas jornadas.

15 de septiembre 2025 · 07:34hs
Rugby: Entre Ríos se consagró campeón de la Copa de Plata en el M16.

Foto: Gentileza/Prensa UAR

Rugby: Entre Ríos se consagró campeón de la Copa de Plata en el M16.

Con garra, entrega y una sólida actuación colectiva, el seleccionado M16 de la Unión Entrerriana de Rugby culminó su participación en el Torneo Desarrollo Norte quedándose con el quinto puesto general y el título de campeón de la Copa de Plata.

Durante dos jornadas intensas de competencia, disputadas el 12 y 14 de septiembre, Entrerriana demostró un gran nivel de juego y carácter. En la fase de grupos, arrancó con una contundente victoria por 21-0 frente a Salta, pero luego cayó ante un sólido equipo de Oeste (0-12), lo que lo dejó fuera de la pelea por la Copa de Oro.

Platense ganó de visitante.

Platense ganó y evitó que Defensa se trepara a la punta

Los Jadar tuvieron su cierre este domingo por la noche en Rosario.

Rosario despidió los Jadar 2025 con emoción y protagonismo entrerriano

Con entrega y solidez, Entre Ríos conquistó la Copa de Plata

En la segunda jornada, el equipo se recuperó y redobló esfuerzos. Primero se impuso con autoridad a Tucumán por 15-0, y más tarde, en una final ajustada, venció a Cordobesa 11-7, logrando el título de la Copa de Plata.

Con este resultado, Entre Ríos cerró el torneo en el 5° lugar de la tabla general, detrás de Buenos Aires (campeón de la Copa de Oro), Mar del Plata, Oeste y Rosario.

Además de las victorias, el equipo se destacó por su solidez defensiva, recibiendo apenas dos tries en cuatro partidos, y por una entrega colectiva que fue clave para cerrar el torneo con un balance positivo.

