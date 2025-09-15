Feliciano: balearon a un policía en la cabeza y hay un detenido

Se trata de un policía de la Brigada Abigeato Feliciano de 38 años que sufrió un disparo mientras cazaba. Hay otro policía detenido

El sábado un funcionario policial perteneciente a la Brigada Abigeato Feliciano resultó herido con un proyectil de una escopeta .22 con mira telescópica, en un establecimiento lindante a la Ruta Provincial N° 2 entre Feliciano y Los Conquistadores.

El policía fue identificado como César Benítez, de 38 años, quien permanece internado en el hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia en la sala de terapia intensiva en estado crítico con pronóstico reservado.

Vuelco de un vehículo en Ruta 168: el conductor fue rescatado por bomberos

La lesión provocó un orificio de entrada sin salida en la zona frontal de la cabeza, lo que ocasionó un edema cerebral. Los profesionales diagnosticaron además fracturas y complicaciones asociadas, por lo que el paciente continúa con asistencia respiratoria mecánica mientras el equipo de salud procura estabilizarlo.

Policía baleado Feliciano detenido

En lo que hace a la investigación judicial en la noche del domingo fuentes policiales confirmaron la detención del otro funcionario policial que acompañaba a Benítez al momento del incidente.

Según lo que trascendió, el hecho se produjo en la tarde de este sábado en la zona de Establecimiento “La Emilia”, departamento Feliciano mientras ambos funcionarios policiales estaban cazado, indica Tal Cual Chajarí.

Si bien las circunstancias se están investigando el arma se habría encontrado sin seguro, y aparentemente se cae, y al golpear el piso se dispara un proyectil, que da en la zona frontal desconociéndose si rozó la cabeza del hombre o ingreso en la cavidad cerebral.

Fue traslado inmediatamente al Hospital Francisco Ramírez y desde allí derivado al hospital Masvernat siendo su estado muy grave, de acuerdo a la información relevada.