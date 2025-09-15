Uno Entre Rios | La Provincia | bacheo

Bacheos en la ruta 51, entre Urdinarrain y Pastor Britos

Con financiamiento provincial, se realizan obra de bacheos en la ruta provincial 51, en el tramo entre Urdinarrain y Pastor Britos, departamento Gualeguaychú.

15 de septiembre 2025 · 11:15hs
Con financiamiento provincial, se lleva adelante la recuperación de la ruta provincial 51, en el tramo entre Urdinarrain y Pastor Britos, departamento Gualeguaychú. Las obras son parte del Grupo I del Plan de Recuperación y Mantenimiento Vial.

Para la recuperación de distintas rutas provinciales, el gobierno lleva adelante trabajos de bacheo profundo, con incorporación de cemento; y superficial, con mezcla asfáltica. En ese marco, está en plena ejecución la reparación de las rutas provinciales 51, 26 y 20; y la ruta 11, a iniciar. Las obras tienen como objetivo la puesta en valor de la infraestructura vial y garantizan una mejor conectividad y seguridad de la región.

Además de dichas mejoras, el Grupo I comprende tareas en los accesos a Tres Bocas y Villa Paranacito; y en otras rutas provinciales como la 16 y 45.

Cabe señalar que se encuentra en etapa de adjudicación el segundo grupo de bacheo, que incluye obras similares en las rutas 22, 24, 23, 38; y en el acceso a Puerto Yeruá.

