Vuelco de un vehículo en Ruta 168: el conductor fue rescatado por bomberos Un conductor resultó con heridas leves tras volcar su vehículo en Ruta 168 y fue rescatado por bomberos tras quedar atrapado. 14 de septiembre 2025 · 19:10hs

Un violento vuelco de un automóvil particular se produjo este domingo por la tarde en la Ruta 168, a la altura del Parque Botánico de Paraná. El conductor del vehículo quedó atrapado dentro del habitáculo tras el impacto, lo que requirió la intervención inmediata de los Bomberos Voluntarios, personal de Tránsito y servicios de emergencia.

El accidente ocurrió en una de las vías más transitadas de la capital entrerriana. De acuerdo a lo informado por el área de Tránsito de la Municipalidad de Paraná, fue necesario el uso de herramientas hidráulicas para liberar al ocupante, quien presentaba lesiones leves.

Gracias a la rápida respuesta de los equipos de emergencia, el conductor fue estabilizado en el lugar y luego trasladado al hospital San Martín de Paraná, como medida preventiva, para realizarle estudios médicos más detallados. El siniestro generó una importante congestión vehicular en la zona, que se extendió por al menos una hora.